Polgári demokrata társadalmi kezdeményezést indít Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya

Fidesz;Navracsics Tibor;Ferencz Orsolya;

2026-08-20 10:06:00 CEST

Megkeresnék a tanulságokat és túllépnének a szektárbor-logikán.

Párbeszédet kezdeményez Magyarország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól Navracsics Tibor, az Orbán-kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere, és Ferencz Orsolya volt űrkutatási biztos. A Facebookon csütörtökön erről közzétett videóban a politikusok egy polgári demokrata társadalmi kezdeményezés elindításáról is beszéltek - derül ki a Magyar Távirati Iroda (MTI) híréből.

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen közzétett videóban Navracsics Tibor azt mondta: ma Magyarország eljutott abba a helyzetbe, amikor két oldal végletes és végzetes szembenállása az ország egységét rombolja, és a rontja a cselekvőképességet.

Szerinte ezért meg kell indítani egy párbeszédet, amely felülírja a két oldal szembenállását. „Két oldal helyett egyenes út kell” - fogalmazott a volt miniszter. Navracsics Tibor saját magukat polgári demokratákként definiálva hozzátette: olyan társadalmi kezdeményezést indítanak, amely mindenkit hív párthovatartozásra tekintet nélkül, hogy beszélgessenek Magyarország jövőjéről.

„Induljunk el együtt, szervezzünk találkozókat, találkozzunk, beszéljük meg, hogy mi az elmúlt 100 nap, az elmúlt 16 év, az elmúlt 36 év tanulsága”, és hogyan tudunk olyan megoldásokat találni, amelyek mindenki számára egy otthonos, élhető és boldog Magyarországot teremt - fogalmazott.

A videó képein feltűnik Ferencz Orsolya is, aki saját Facebook-oldalán is megosztotta a posztot, és aki a kezdeményezésről azt írta: nem pártpolitizálásra, hanem őszinteségre, értékalapú építkezésre, kulturált és nyugodt beszélgetésekre, építő vitákra és tabuk nélküli, higgadt értékelésre van szüksége a magyar közéletnek. Szerinte túl kell lépni a szekértábor-logikán, hogy valódi társadalmi párbeszéd jöhessen létre.

Ferencz Orsolya még július közepén írt bejegyzést a Facebookon egy, a jelenlegi pártpolitikai kereteket meghaladó, a polgári Magyarország eszményét képviselő erős jobboldali politikai közösség felépítésének szándékáról.

Ferencz Orsolya a Fidesz-KDNP vereségét és a Tisza kétharmados győzelmét hozó áprilisi választás óta többször is kritizálta a volt kormányoldalt a vereség okaival való szembenézés, illetve a párt megújulásának elmaradása miatt.

Navracsics Tibor a Fidesz önkormányzati kabinetjének vezetője lett, és beszédet mondott a Fidesz június 13-ai tisztújító kongresszusán is, amelyen egy évre ismét Orbán Viktort választották meg a párt elnökének. A volt miniszter egy június eleji interjúban arról beszélt: a Fidesz elnökén nem látszanak a kifáradás jelei, sőt, képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására, megerősítésére.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI érdeklődésére azt írta: jelenleg nincs a Fidesznek álláspontja erről a kezdeményezésről, de neki van. „Polgári demokrataként számomra az egyenes út a Fidesz. A Tiszával való végletes szembenállás szükséges és erősítendő. Párbeszéd Magyar Péterrel lehetetlen” - fogalmazott.

Arra a kérdésre, hogy Navracsics Tibor jelezte-e a pártban, hogy ilyen kezdeményezés elindítására készül, Havasi Bertalan azt válaszolta: nem tudja, hogy a szólt-e erről valakinek, de neki biztosan nem. Hozzátette: a Fidesz elnöksége és frakciója által júliusban elfogadott „ellenállási nyilatkozat” továbbra is érvényes.