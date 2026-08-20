Előre lejátszhatták, ki szervezi meg az augusztus 20-i állami ünnepségsorozatot

kartellgyanú;augusztus 20.;Lounge Group;Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség;

2026-08-20 13:55:00 CEST

A nettó 3,1 milliárd forintos megbízást elnyerő cég vezetője már azelőtt információkat kért a korábbi szervezőtől, hogy az állam felmondta volna a Lounge Event szerződését.

Már hetekkel az augusztus 20-i ünnepségsorozat megszervezésére kiírt közbeszerzés előtt kapcsolatban állt a korábbi szervező Lounge-csoporttal a később nyertes Hardrock Kft. vezetője - írja a G7 a birtokába került levelezés alapján.

Besnyő Dániel még azelőtt kért adatokat a rendezvény költségeiről, alvállalkozóiról és technikai részleteiről, hogy a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) felmondta volna a Lounge Event Kft.-vel kötött szerződéseit.

Az egyeztetések június közepén kezdődtek. A levelezés szerint először a Tisza korábbi rendezvényigazgatója, Zelcsényi Miklós kereste meg a Lounge vezetőjét, június 21-től pedig Besnyő Dániel is bekapcsolódott az információcserébe. Az NRÜ csak június 23-án bontotta fel az addigi szerződéseket, az új közbeszerzési eljárás pedig július 7-én indult el. A Lounge azt közölte, hogy az adatok átadásához az NRÜ hozzájárult.

A tender hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás volt, mert az augusztus 20-i ünnepségsorozatig már kevés idő maradt.

Három céget kértek fel ajánlattételre, a másik két vállalkozás azonban a rövid határidőre hivatkozva nem indult. Így egyedül a Hardrock adott be ajánlatot, nettó 3,1 milliárd forint értékben. A társaság korábbi éves árbevétele 200 és 500 millió forint között mozgott, ekkora projektje korábban nem volt, bár az előző években beszállítóként már részt vett Szent István-napi rendezvényeken.

Besnyő Dániel július 7-én, nem sokkal a közbeszerzés hivatalos megindítása után arról írt a Lounge-nak, hogy lehetőségük nyílhat a rendezvény megszervezésére, és 8-10 korábbi lounge-os szakember bevonását kérte. Július 14-én végül 13 nevet küldött át; ekkorra már megtörtént az ajánlatok felbontása. A Lounge szerint 13 szakemberrel született projektalapú megállapodás, Besnyő Dániel pedig azt közölte: jelenleg 12 rendezvényszervező dolgozik operatív feladatokon. A G7 szerint a levelezés alapján

a kiválasztási folyamat azt a benyomást kelti, hogy a későbbi nyertes már a hivatalos eljárás előtt készülhetett a feladatra.

A rendezvénysorozat ugyanakkor lényegesen olcsóbb lett: az eredetileg tervezett, áfával számolt 17,5 milliárd forint helyett a program költsége ennek kevesebb mint negyede.

Hadházy Ákos szerint rendkívül súlyos kérdéseket vet fel, amennyiben a portál cikkében bemutatott levélváltás valóban megtörtént. A korábbi országgyűlési képviselő egy csütörtöki Facebook-posztban azt írta, ha valóban rendszerváltás felé haladunk, akkor súlyos következményei kellenek, hogy legyenek az ügynek. Pozitívumként értékelte, hogy az ünnepség összköltségei kisebbek, bár a műszaki tartalom is kevesebb. „Attól, hogy kevesebbet lopnak valamiből, attól a dolog még lopás. Márpedig ha a cikk által leírtak igazak, akkor mindenképpen felmerül legalább annak a bűncselekménynek a gyanúja, amit a Btk versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban« néven 1-5 évig rendel büntetni - fogalmazott. Jelezte, az ügyben tájékozódni fog és figyelemmel kíséri a következményeket. Hozzátette, ebben a szomorú ügyben az az egyetlen jó dolog, hogy megnézhetjük, hogyan reagál rá az új kormány.