„Van ennek valami igazán cuki NER-es bája” – Farkas Franciskát meg se kérdezte az SZFE a vizsgálatban, hogy történt-e diszkrimináció a felvételijén

vizsgálat;diszkrimináció;Színház- és Filmművészeti Egyetem;Farkas Franciska;

2026-08-20 16:51:00 CEST

Az SZFE vizsgálatának módja tökéletesen indokolja, miért a nyilvánossághoz fordult az egyetem helyett - véli a színésznő.

„Van annak azért valami igazán cuki NER-es/dohos bája, ahogy az SZFE lefolytat egy tájékozódást - értsd megkérdezik saját magukat de odáig már nem jutnak el, hogy engem mint érintettet vagy ha jól értem, bármelyik másik felvételizőt megkérdezzék a felvételi eljárásban történtekről. Utóbbit nem is bánom, hiszen én sem szeretném, ha ezek a srácok egy alá-fölérendeltségi helyzetben nyilatkozni kényszerülnének” - írja csütörtöki Facebook-bejegyzésében Farkas Franciska, reagálva a vizsgálatra, amelyet a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) folytatott le, és amelynek eredménye szerint nem történt diszkrimináció a felvételijén.

Mint lapunk megírta, az SZFE szerdán tette közzé közösségi oldalán a belső vizsgálat eredményét, amelyet azután indítottak, hogy Farkas Franciska videóban számolt be a felvételijén szerzett tapasztalatokról. A roma színésznő szociális munkás és drámapedagógusi végzettsége mellé ez év tavaszán jelentkezett az SZFE nemzetiségi kultúrák specializációs színészképzésére, amelyet Pataki András és Rusz Milán vezet. A felvételi során többször is aggályos döntést tapasztalt, a harmadik, utolsó fordulóban pedig diszkriminatív helyzettel szembesült. Amikor a romani specializáció felvételijén egy roma népdalt adott elő, az egyik oktató azt mondta: „Hallom, roma stílust hoztál. Na, nem baj, ez nem baj.”

Amikor rákérdezett, hogy miért lenne baj a roma stílus egy roma nemzetiségi képzésen, ezt a választ kapta: „Bennem is van roma, csak nem látszik, de ebből inkább csináljunk valami mást.”

Az SZFE augusztus elején indított belső vizsgálatot indított, írásban megkeresett több mint tíz közreműködőt, és áttekintette a rendelkezésére álló dokumentumokat. Egyik válaszadó sem számolt be arról, hogy a felvételi során megalázó, sértő vagy diszkriminatív bánásmódot tapasztalt volna. „Az egyetem ugyanakkor azt is figyelembe veszi, hogy a felvételi vizsga a jelentkezők számára megterhelő, jelentős feszültséggel járó szituáció lehet, és ugyanazt a helyzetet a résztvevők eltérően élhetik meg. Ezért a videóban elhangzó személyes beszámoló állításait nem kívánja kommentálni” – írták közleményükben.

„Előbbi pedig egyben arra a kérdésre is

válasz, hogy miért a nyilvánossághoz fordultam a történetemmel és miért nem az SZFE-n tettem panaszt - azt most legalább egyértelműen látjuk, az milyen eredménnyel zárult volna.

Az oktatóknak és a tájékozódást lefolytatóknak jó egészséget kívánok, én pedig továbbra is bízok abban, hogy a videómmal hozzá fogok tudni járulni ahhoz, hogy egy olyan, új oktatási és előadóművészeti rendszert tudjon majd építeni az új kormányzat, ahol például ezt nem hívhatják majd 'eredményes tájékozódásnak. Boldog születésnapot Magyarország!” - zárul a színésznő bejegyzése.

A mai Facebook-posztja előtt kerestük Farkas Franciskát a kérdéssel, hogy kíván-e reagálni az SZFE vizsgálatára, ám lapunknak külön nem válaszolt.