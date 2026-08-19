Az SZFE vizsgálata szerint nem történt diszkrimináció Farkas Franciska felvételijén

felvételi;vizsgálat;diszkrimináció;Színház- és Filmművészeti Egyetem;Farkas Franciska;

2026-08-19 18:32:00 CEST

Szerintük nem történt diszkriminatív bánásmód a Színház- és Filmművészeti Egyetemen Farkas Franciska felvételijén - lezárult az SZFE vizsgálata.

Mint arról a Népszava is beszámolt: vizsgálatot indított augusztus elején a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetése, miután Farkas Franciska videóban számolt be a felvételijén szerzett tapasztalatokról. Az egyetem közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint a vizsgálat eredménye az, hogy a felvételi során nem történt semmilyen sértő vagy diszkriminatív bánásmód, és az egyetem a Hallgatói Önkormányzattal egyeztetve lezártnak tekinti az ügyet.

Farkas Franciska roma színésznő július 31-én osztott meg egy videót arról, hogy szociális munkás és drámapedagógusi végzettsége mellé ez év tavaszán jelentkezett az SZFE nemzetiségi kultúrák specializációs színészképzésére. A művész elmondta, azért jelentkezett az ötéves képzésre, hogy több mint másfél évtizedes szakmai pályája után végre diplomát szerezzen.

A felvételből az is kiderül, hogy amikor az SZFE 2026 februárjában meghirdette a korhatár nélküli nemzetiségi kultúrák specializációját Pataki András és Rusz Milán osztályvezetésével, akkor Farkas Franciska előre tisztázta az egyetem tanulmányi osztályán, hogy negyvenegy évesen jelentkezhet-e. A színésznő szerint az első és a második fordulóban is folyamatosan éreztették vele, hogy a kora akadályt jelent, miközben szakmai teljesítményét kiemelkedőnek ítélték, végül a második rosta után mégis elutasító levelet kapott.

Farkas Franciska azonban nem adta fel és fellebbezett, amelyet jóváhagytak, így részt vehetett a harmadik, utolsó fordulón. Ezen azonban több aggályos és diszkriminatív helyzettel szembesült. Például amikor a romani specializáció felvételijén egy roma népdalt adott elő, az egyik oktató azt mondta:

„Hallom, roma stílust hoztál. Na, nem baj, ez nem baj.”

Amikor rákérdezett, hogy miért lenne baj a roma stílus egy roma nemzetiségi képzésen, ezt a választ kapta:

„Bennem is van roma, csak nem látszik, de ebből inkább csináljunk valami mást.”

Az egyetem bár panasz nem érkezett, vizsgálatot indított, írásban megkeresett több mint tíz közreműködőt, köztük a felvételi különböző szakaszaiban jelen lévő oktatókat és külső szakembereket, valamint áttekintette a rendelkezésére álló dokumentumokat. Egyik válaszadó sem számolt be arról, hogy a felvételi során megalázó, sértő vagy diszkriminatív bánásmódot tapasztalt volna. „Az egyetem ugyanakkor azt is figyelembe veszi, hogy a felvételi vizsga a jelentkezők számára megterhelő, jelentős feszültséggel járó szituáció lehet, és ugyanazt a helyzetet a résztvevők eltérően élhetik meg. Ezért a videóban elhangzó személyes beszámoló állításait nem kívánja kommentálni” – hangzik az SZFE közleménye.