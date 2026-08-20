Kezdődik Magyar Péter új országjárása, itt a lista városokról

országjárás;augusztus 20.;városok;Magyar Péter;

2026-08-20 21:57:00 CEST

Nem lesz TEK, nem lesz zárt csarnok – mondta korábban a miniszterelnök.

Dunaújváros, Pécs, Kisvárda, Miskolc, Veszprém, Gyula, Szeged, Veresegyház, Kecskemét, Szolnok, Debrecen, Szombathely, Nagykanizsa, Esztergom, Székesfehérvár, és végül Budapest – árulta el csütörtökön Magyar Péter, sorrendben mely városokat fogja felkeresni a korábban ígért országjárásán. A miniszterelnök – derül ki a Telex cikkéből – a Tisza szigetek országos találkozóján, egy közös éneklés után állt elő a listával

Az nem, világos, hogy Magyar Péter egészen pontosan mikor vág neki, ahogyan az sem, egy nap alatt több városba is beugrik-e. – Nem lesz egyszerű, mert néha hat-hét helyen fogunk megállni naponta, sokat kell beszélni, nem lesz TEK, nem lesz zárt csarnok – mondta még az első bejelentéskor, a parlament június 1-i ülésén a miniszterelnök, aki a legutóbb még a parlamenti választás előtt, február 16-tól április 12-ig vette a nyakába Magyarországot. Annak a körútnak a vége Debrecenben ért véget

Mostanában, augusztus végén a Tisza-kormány több prominens minisztere – Ruff Bálint, Kapitány István és Orbán Anita – is országjárásra indul.