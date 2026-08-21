Akár 39 fokot is mérhetünk pénteken, de többfelé heves zivatar és jégeső lehet

időjárás;előrejelzés;hőség;figyelmeztetés;felhőszakadás;zivatar;

2026-08-21 07:48:00 CEST

A hőség miatt négy megyére piros figyelmeztetést adtak ki, hétvégén azonban visszaesik a hőmérséklet.

A zivatarok miatt többfelé másodfokú, míg a hőség miatt néhol már harmadfokú figyelmeztetés van érvényben. Hétvégére visszaesik a hőmérséklet, és ekkor már általában csapadék sem valószínű.

A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken az ország délkeleti felén fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Ezzel szemben az északi és nyugati vidékek fölött erőteljes felhőképződés várható, és arrafelé több hullámban lehet számítani délnyugatról északkelet felé haladó záporokra, zivatarokra. Főleg a Dunántúlon nagyobb eséllyel alakulhatnak ki heves zivatarok is jégeső, felhőszakadás kíséretében.

A várható zivatarok miatt Győr-Moson-Sopron, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére másodfokú, további kilenc megyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Tolna) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki:

Az alapvetően délnyugati irányú szél napközben többfelé megerősödhet, és zivatarok környezetében viharos, néhol akár erősen viharos szélrohamok is előfordulhatnak. Négy megyében (vas, Veszprém, Zala, Somogy) felhőszakadásra is számítani kell:

A hőmérséklet csúcsértéke általában 32 és 39 fok között várható, de az északnyugati határ mentén pár fokkal alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő este többnyire 21 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet.

A hőség miatt Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében már harmadfokú figyelmeztetés van érvényben, itt a napi középhőmérséklet 29 fok felett alakulhat. Hat megyére (Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna) másodfokú, további hét megyére (Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Veszprém, Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Szombaton nyugaton felhősebb, keleten napos idő valószínű. Északkeleten kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar, és az északnyugati szél többfelé megélénkülhet. A hőmérséklet délután 25 és 33 fok között alakulhat.

Vasárnap napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északias szél helyenként megélénkülhet. Hajnalban általában általában 15 és 20, délután 25, 32 fok valószínű.