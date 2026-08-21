Megdőlt a fővárosi melegrekord augusztus 20-án

Budapest;melegrekord;időjárás;augusztus 20.;

2026-08-21 09:16:00 CEST

Újpesten 37,5 fokot mértek.

Augusztus 20-án 39,5 fokot regisztráltak Kübekházán, ami megyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így az előzetes adatok alapján beállt a napi országos melegrekord – közölte a HungaroMet a Facebook-oldalán.

A bejegyzésből az is kiderül, hogy a budapesti rekord meg is dőlt, ugyanis Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami egy tized fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs.