Csaknem 140 drónnal támadták az orosz erők Ukrajnát, négy ember meghalt

Oroszország;Ukrajna;Harkiv;dróntámadás;

2026-08-21 09:34:00 CEST

Lakóházakban és civil infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek.

Négyen meghaltak a Harkiv megyei Lebjazse faluban az orosz hadsereg péntek éjszakai dróntámadásában, és több helyszínen lakóházak, valamint civil infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Oleh Szinyehubov, Harkiv megye katonai kormányzója a Telegramon arról szőámolt be, hogy hat drónnal mértek csapást az orosz csapatok az ország északkeleti részén fekvő Lebjazse településre.

A négy halálos áldozaton kívül további két ember megsebesült. Három családi ház megsemmisült, további húsz pedig megrongálódott.

Ketten megsebesültek az észak-ukrajnai Szumit és környékét ért orosz dróntámadásokban péntekre virradó éjszaka, több lakóházban és civil infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek – tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint

az orosz hadsereg 136 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.

A légvédelem 107 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. Tizenhat helyszínen 27 drón becsapódását regisztrálták, további 3 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.