Csaknem 140 drónnal támadták az orosz erők Ukrajnát, négy ember meghalt

Négyen meghaltak a Harkiv megyei Lebjazse faluban az orosz hadsereg péntek éjszakai dróntámadásában, és több helyszínen lakóházak, valamint civil infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
Oleh Szinyehubov, Harkiv megye katonai kormányzója a Telegramon arról szőámolt be, hogy hat drónnal mértek csapást az orosz csapatok az ország északkeleti részén fekvő Lebjazse településre.
A négy halálos áldozaton kívül további két ember megsebesült. Három családi ház megsemmisült, további húsz pedig megrongálódott.
Ketten megsebesültek az észak-ukrajnai Szumit és környékét ért orosz dróntámadásokban péntekre virradó éjszaka, több lakóházban és civil infrastrukturális létesítményekben is károk keletkeztek – tette közzé Oleh Hrihorov katonai kormányzó a Telegramon.
A légierő parancsnokságának jelentése szerint
az orosz hadsereg 136 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.
A légvédelem 107 drónt semlegesített az ország északi, déli és keleti régióiban. Tizenhat helyszínen 27 drón becsapódását regisztrálták, további 3 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették.Ukrajna már a lakossági fogyasztáson keresztül okoz fájdalmat a Putyin-rezsimnek és a moszkvaiaknakVolodimir Zelenszkij szerint a Putyin-rezsim még 30 ezer észak-koreai katonát akar bevetni az Ukrajna elleni háborúbanA háború elérte Moszkvát, az ukránok megtalálták a módját, hogyan kopoghatnak be a vérontáshoz rideg közönnyel viszonyuló oroszokhoz