Ukrajna már a lakossági fogyasztáson keresztül okoz fájdalmat a Putyin-rezsimnek és a moszkvaiaknak

Oroszország;Ukrajna;dróntámadás;e-kereskedelem;orosz-ukrán háború;

2026-08-19 14:53:00 CEST

Az orosz fővárost és régióját a háború egyik legnagyobb légitámadása érte keddre virradó éjjel. A több mint 600 drónnal végrehajtott ukrán csapásban ismét találatot kapott Oroszország legnagyobb e-kereskedelmi vállalatának egy raktára. Bár a Moszkva Bogorodszkij kerületében lévő raktárban a lángokat ezúttal gyorsan eloltották, a Wildberries elleni hadjárat egyre hatásosabbnak tűnik.

Egy két nappal korábbi dróntámadásban a tűzoltók minden erőfeszítése ellenére porig égett az óriáscég Podolszk melletti, Kolegyinóban található raktára, amely 230-250 ezer négyzetméterével állítólag a Wildberries legnagyobb központja és logisztikai hálózatának kulcsfontosságú csomópontja volt.

Szergej Szemko, a moszkvai központú e-kereskedelmi tanácsadó cég, a Data Insight elemzője a Kyiv Postnak elmondta, hogy a vasárnapi tűzben becslések szerint 78 milliárd rubel (mintegy 290 milliárd forint) értékű áru pusztult el. Szemko szerint a kolegyinói létesítmény tette lehetővé, hogy a Wildberries egy-két napos szállítási időket biztosítson Moszkva és környéke vásárlói számára.

A kolegyinói központ elleni korábbi, július 28-i támadást követően a Fire Point ukrán dróngyártó úgy nyilatkozott, hogy az ilyen csapások gyengítik Oroszország gazdasági potenciálját azzal, hogy megzavarják az ellátási láncokat, és veszteségeket okoznak a nagyvállalatoknak.

Ukrajna július 18-án kezdte meg a Wildberries infrastruktúrájának célba vételét. A Vjorsztka orosz ellenzéki hírportál szerint az azóta eltelt hónapban a piactér legalább 22 raktárát találták el, s a jelentések szerint ebből 19 jelentős károkat szenvedett vagy teljesen megsemmisült.

A híradásokban szereplő károk közel 2,4 millió négyzetméternyi raktárterület elvesztését jelentik, ami a Wildberries teljes, 5,6 millió négyzetméteres kapacitásának 43 százaléka. A támadásokban legalább 14 ember halt meg, és több mint 100-an megsérültek.

A Data Insight augusztus 14-i becslése szerint az érintett Wildberries-raktárakban megsemmisült áruk értéke 445-507 milliárd rubel (1650-1900 milliárd forint) lehet. Az Elektronikus Platformokon Forgalmazott Áruk Beszállítóinak Szövetsége (APTEP) még magasabbra, 600-700 milliárd rubelre tette a számot. Maga a Wildberries 147-223 milliárd rubeles közvetlen veszteséget szenvedett el.

A kár aggodalmat keltett az orosz e-kereskedelmi szektorra és a Wildberries logisztikai hálózatától függő több százezer vállalatra és kiskereskedőre gyakorolt, ​​szélesebb körű hatása miatt. Egy a Reuters által idézett, a Kremlhez közel álló forrás szerint Oroszország feltehetően nem lesz képes az érintett eladók kártalanítására.

A forrás szerint az orosz e-kereskedelmi piac nagyjából felét ellenőrző Wildberriest ért károk „komoly csapást jelentenek a gazdaságra”. „Csődhullám lesz. Senkinek sincs annyi pénze, hogy kisegítse a kereskedőket” – jósolta a forrás.

Az ukrán védelmi minisztérium augusztus 16-án sikerként tálalta, hogy a közelmúltbeli műveletek nyomán az orosz kiskereskedelmi forgalom mintegy 10 százalékát kitevő óriáscég tíz legnagyobb logisztikai központja közül hét működésképtelenné vált.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) ráadásul augusztus 10–11-én célba vette a Wildberries digitális infrastruktúráját is, hackertámadásával megzavarva az ügyfélszolgálatokat és a fizetéseket.

Kijev szerint a cég legitim katonai célpont, mivel a platform támogatja az orosz hadsereg felszerelésekkel való ellátását. Bár a vállalat és a Kreml is tagadja, hogy a hadseregnek szállított volna, a Vjorsztka elemzése a platform kínálatában a fogyasztási cikkek mellett „több tízezer katonai és kettős felhasználású cikket” – köztük FPV drónokat és drónalkatrészeket, optikai kábeleket és navigációs berendezéseket – azonosított idén május és augusztus között. Ezek eladásából több száz millió rubel bevétel származott.

Az amerikai székhelyű Hadtudományi Intézet (ISW) szerint Kijev kampánya, túl azon, hogy nehézségeket okoz az orosz gazdaságnak, egy mélyebb sebezhetőséget is feltár. „Moszkvának egyszerűen nincs elegendő légvédelmi eszköze ahhoz, hogy minden hátországi infrastruktúrát megvédjen, de még a tíz legértékesebb kereskedelmi helyszínt sem” – írta értékelésében az ISW.

Oroszország Amazonja

A Wildberries elleni ukrán hadjáratról írt cikkében a Deutsche Welle (DW) német közszolgálati média felidézi, hogy miután Oroszország 2022-ben lerohanta Ukrajnát, és válaszul a nyugati hatalmak szankciókkal sújtották a vele folytatott kereskedelmet, számos online e-kereskedelmi platform, mint például az Amazon, kivonult a régióból. Válaszul az orosz hatóságok engedélyezték az ún. párhuzamos importot, lényegében lehetővé téve az orosz vállalatok számára, hogy megkerüljék a szankciókat, és az eredeti jogtulajdonosok beleegyezése nélkül importáljanak árukat.

Az orosz vállalatok pedig drasztikusan olcsóbban kezdték kínálni az importcikkeket, ami lehetővé tette értékesítési volumenük ugrásszerű növekedését. A Wildberries bevétele például hétszeresére nőtt 2021 és 2025 között. Hazai versenytársa, az Ozon hasonlóan megdöbbentő eredményeket produkált, 2025-ben például 49,3 millió dolláros bevétellel és 59 százalékos növekedéssel.

Ma a Wildberries az ország legnagyobb e-kereskedelmi platformja, amely a piac körülbelül felét ellenőrzi, míg az Ozon a piac 30 százalékát uralja. Együttesen az orosz bruttó hazai termék (GDP) körülbelül 8,5 százalékának megfelelő árut és szolgáltatást kezelnek.

Ukrajna több legyet ütne egy csapásra

Akárhogy is, ezek a támadások egyre nagyobb terhet rónak az orosz gazdaságra. „Azt hiszem, (Ukrajna) egy fojtópontot keres – mondta Fabrice Pothier, a Rasmussen Global geopolitikai tanácsadó cég vezérigazgatója a DW-nek. – A Wildberries bizonyos értelemben az orosz társadalom és gazdaság egyik (lehetséges) fojtópontja.”

Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének tanácsadója szerint a Wildberries-raktárak elleni hadjáratuknak csak egyik indítéka volt, hogy megszakítsák orosz oldalon a katonai áruk frontvonalba történő áramlását. A vállalkozás megzavarása – mondta a DW-nek – hatással lesz a hitelezőire, köztük a többségi állami tulajdonban lévő Szberbankra és a VTB bankra is.

Ez nemcsak az államkasszát csapolhatja meg, hanem „ha (a cég) csődbe megy, valószínűleg dominóhatást vált ki a gazdaságban” – magyarázta Pothier.

És „van egy nagyobb cél is” – tette hozzá a tanácsadó –, „visszavinni a háborút a feladóhoz” a polgári élet megzavarásával. Az Orosz Elektronikus Kereskedelmi Platformok Szövetségének jelentése szerint az eddigi károk akár 400 ezer, az áruját a Wildberries platformján értékesítő eladót is sújthattak. Ennek következtében civilek veszítik el jövedelemforrásaikat, az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és egyre inkább a normalitáshoz való jogukat.

A platform több mint egymillió eladót – többnyire kis- és középvállalkozásokat – tart életben, és havonta mintegy 80 millió felhasználót ér el.

Podoljak szerint a Wildberries elleni támadásokkal az orosz elitnek is üzenni kívántak. Közöttük van a milliárdos Szulejman Kerimov, a diplomata Anton Vajno vagy a politikus Alekszej Gromov, akik mind Putyin belső körébe tartoznak, és különböző mértékben érintettek a milliárdos Tatyjana Kim által alapított és igazgatott Wildberries cégben.