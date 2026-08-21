MNB;Transparency International;NAIH;közérdekű adatigénylés;

A NAIH-hoz fordult a Transparency International, miután nem adta ki az általa kért szerződések adatait az MNB

A civil szervezet kéri, hogy a NAIH vizsgálja ki az adatigénylés megtagadását, mondja ki, hogy az törvénysértően történt és intézkedjen, hogy az MNB adja ki a törvény szerint közérdekből nyilvános adatokat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult jogorvoslatért a Transparency International Magyarország (TI), miután szerinte az adatigénylési ügyében az MNB eljárása több ponton is törvénysértő volt – írja a 444.

A portál felidézi, a TI még július elején nyújtott be közérdekű adatigénylést a Magyar Nemzeti Banknak, amiben a jegybank által 2025. január 1-je után megkötött visszterhes és ingyenes szerződéseinek adatait kérte ki. A Ligeti Miklós jogi vezető által benyújtott kérelem azokra az adatokra vonatkozott, amiket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011-es törvény 33. paragrafusa alapján a TI szerint az MNB-nek egyébként is kötelessége közzétenni, és amik az törvény 1 melléklet III/4. pontjában szerepelnek.

Az MNB rendszeresen közzéteszi, hogy kiknek, milyen szervezeteknek nyújt legalább 5 milliós támogatást. Az egyéb szerződéseiket viszont nem hozzák nyilvánosságra, miközben a TI szerint kötelesek lennének „internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen” közzétenni (erről szól az említett 33. paragrafus). Az adatigénylésben a Transparency azt is kérte, hogy ha a két adatoknak vagy azok egy részének nem az MNB az adatkezelője, akkor nevezze meg az adatkezelőt.

A nemzeti bank július 24-én a válaszadásra rendelkezésre álló 15 nap meghosszabbítását kérte egyszer 15 nappal, amire törvény adta lehetősége van. Annak letelte után bő egy héttel, augusztus 13-án a cikk szerint csak annyit válaszolt, hogy a törvény szerinti közzétételi kötelezettség „nem vonatkozik a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB), tekintettel arra, hogy az MNB nem költségvetési szerv. Ebből következően az MNB az Infotv. jelzett mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalmú adatbázist nem képez”.

A Transparency International a nemzeti bank elutasító válasza után a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordult jogorvoslatért. A TI szerint ugyanis az MNB eljárása ebben az adatigénylési ügyben több ponton is törvénysértő volt:

  • egyrészt azért, mert miután meghosszabbította az adatigény teljesítésére szabott 15 napos határidőt, az adatigény megtagadására már nem volt törvényes módja.

  • másrészt azért, mert az Infotörvény szerint „az államháztartási pénzeszközök felhasználását érintő szerződésekre vonatkozó egyes adatok közzétételének kötelezettsége az ilyen szerződésben részes fél jogállásától függetlenül érvényesülésre számot tartó kötelezettség”, és a TI szerint – párhuzamban a 2016-os AB-határozattal – a kötelezettség teljesítése szempontjából nem releváns, hogy az MNB nem költségvetési szerv.

Beadványában a Transparency azt kéri, hogy a NAIH vizsgálja ki az adatigénylés megtagadását, mondja ki, hogy az törvénysértően történt, valamint intézkedjen, hogy az MNB adja ki a törvény szerint közérdekből nyilvános adatokat.

A volt miniszterelnököt ezúttal fia és veje társaságában látták.