Még tart Orbán Viktor adriai nyaralása, most Vis szigetén fotózták le a korábbi kormányfőt

Orbán Viktor;Horvátország;Adria;Orbán Gáspár;Tiborcz István;

2026-08-21 11:32:00 CEST

A volt miniszterelnököt ezúttal fia és veje társaságában látták.

A jelek szerint még nem ért véget Orbán Viktor adriai nyaralása – írja a 444, miután az egyik olvasója most Vis szigetén találkozott az Orbán család férfi tagjaival. A portál szerint a felvételeken a volt miniszterelnökön kívül Orbán Gáspárt és Tiborcz Istvánt is látni.

A portál megjegyzi, a képek alapján valószínűsíthető, hogy többek között abban a kávézóban jártak, ahol Orbán Viktor két éve is megfordult. A felvételek tanúsága szerint a volt miniszterelnök egy hajón szállt meg, Orbánékról videó is készült, ahogyan egy gumicsónakkal tartottak a közeli vitorlásra.

Orbán Viktort a hét elején még a horvát tengerpart északi részén, az Isztriai-félszigeten lévő Opatijában (Abbáziában) látta a 444 egyik olvasója, akkor Rogán Antal és Schmidt Mária társaságában időzött. Akkor az olvasó leírása szerint a fotó ott készült, ahol Orbán három évvel ezelőtt is nyaralt; Ungár Péter nővérének, egyben Schmidt lányának a tulajdonában lévő adriai villánál.