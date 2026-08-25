Mihez kezd magával Harry és Meghan az Egyesült Királyságban?

Egyesült Királyság;Harry herceg;Meghan Markle;

2026-08-25 09:30:00 CEST

Sokakat meglepett, hogy a napokban Harry és Meghan, a hercegi pár visszatér Amerikából az Egyesült Királyságba. Gyerekeik ősztől már ott kezdik meg iskolai tanulmányaikat, viszont Sussex hercege és felesége nem kapják vissza udvari címüket, és semmi közük nem lesz a királyi család tagjaihoz, és semmilyen udvari kötelezettséget sem vállalnak. A kérdés adott: mivel fognak foglalkozni a jövőben?

Miután Sussex hercege és hercegnéje 2020-ban rossz szájízzel távozott a királyi családból, Kaliforniában elindított projektjeik – a streamingtől a különleges illatokig – nem igazán hódították meg a nagyközönséget, és a szakértők szerint most sem látszik tisztán, hogy mivel kereshetnek pénzt a következő években.

„A sussexiek az Egyesült Államokba költözésük után óriási figyelmet keltettek, és kezdetben nagyon jól tudtak ezzel pénzt keresni. De úgy tűnik, annyira nem lettek sikeresek, hogy ezt a kezdeti népszerűséget tartós brandre váltsák. Most szerteágazó portfólióval rendelkeznek, amely a társadalmi befolyást, a szórakoztatást és az életmódot is felöleli, de nem egyértelmű, hogy mit is képviselnek” – mondta Andrew Stephen, az Oxfordi Egyetem Saïd Üzleti Iskolájának L'Oréal marketingprofesszora a BBC-nek.

Miután a sussexiek útja elvált a királyi családétól, azon dolgoztak, hogy anyagilag függetlenné váljanak. Civilként kezdték az életüket, interjúkban beszéltek a királyi családdal való kapcsolatukról, majd a médiára és az életmódiparra kezdtek fókuszálni.

Céljuk, Archewell Productions nevű cégük nyilatkozata szerint, hogy a közösségi érzést erősítsék az emberekben. Ennek szellemében továbbra is népszerűsítik az Invictus Gamest (Legyőzhetetlen játékok), a Harry herceg által alapított, sérült katonáknak – nőknek is – rendezett sporteseményt, valamint jótékonysági projekteket indítottak világszerte a szintén általuk indított Archewell Philanthropies elnevezésű szervezeten keresztül.

Tudható, hogy 100 millió dollárt kerestek a Netflixszel kötött 2020-as megállapodásuk révén, az ugyanebben az évben a Spotifyjal kötött podcastkészítési szerződés pedig 25 millió dollárt jövedelmezett. Ugyanakkor a mérések alapján egyik projekt sem lett igazán sikeres. A Netflixnél öt év alatt öt sorozat készült, köztük a hatrészes Harry & Meghan című széria, valamint a With Love, Meghan (Szeretettel, Meghan) című életmódműsor – amelyben a hercegné celeb vendégeivel főzött – két évada. Utóbbi 5,3 milliós streamelési számot ért el, miközben a legsikeresebb Netflix-produkció, az Adolescence 145 millió megtekintést mondhatott magáénak.

2023-ban az Archewell Productions és a Spotify közös nyilatkozatot adott közre, amelyben bejelentették, hogy kölcsönös megállapodás alapján elválnak útjaik. A Spotify megerősítette, hogy nem készíti el Meghan 12 részes, Archetypes podcastjának második évadát.

Stephen szerint a sussexieknek visszatérésükkor kihívást jelenthet, miként alakítják kapcsolatukat a királyi családdal, amelytől eddig megpróbálták távol tartani magukat.

„Az a tény, hogy a sussexiek többféle projektbe vágtak bele, kockázatot jelent a márkájukra nézve. Miután a márka 180 fokos fordulatot vett az Egyesült Királyságba való visszatéréssel, már nem lehet visszafordulni” – magyarázta Susan Fournier brandépítési szakértő, a Harvard Business School és a Bostoni Egyetem korábbi professzora. Szerinte a házaspár a királyi család bennfenteseiből – akik betekintést nyújtottak egy titkos világba – előbb annak kritikusaivá vált, majd Meghan médiaproducerből életmód-influenszerré lett. A megoldás az lenne, ha koherens portfólióra összpontosítanának.

A párnak más jövedelmi forrásai között ott van Harry öröksége, továbbá memoárjának, A tartaléknak az eladásaiból származó bevételek. A könyv a leggyorsabban fogyó nem fikciós mű lett az Egyesült Királyságban 1998 óta. (Ekkor kezdték vezetni a feljegyzéseket.) Annak is van esélye, hogy Meghan visszatér a színészethez.

A BBC úgy értesült, hogy a Netflix tárgyalásokat folytat Meghannel egy szerepről a már futó The Gentlemen című sorozatban – egy Guy Ritchie által jegyzett vígjáték –, amely egy hercegről szól, aki drogbáróvá válik. Egyelőre erről nem hoztak nyilvánosságra részleteket, de ez lenne Meghan első jelentős színészi szerepe Harryvel kötött házassága óta. A legújabb, nem hivatalos hírek szerint a nézők felháborodása miatt a producerek elálltak a tervtől.

Meghan tevékenységének középpontjában 2024 óta az As Ever nevű életmód-kollekció menedzselése áll, amit kezdetben a Netflix támogatott együttműködésük márciusi lejártáig. Az As Ever lekvárokat, teákat, illatosító gyertyákat és más termékeket árul, és semmi nem utal arra, hogy ez az üzlet megszűnne, miután Meghan átköltözik az Atlanti-óceán másik partjára.

Az egyik lehetséges lehetőség a pár jövőjét tekintve, hogy a sztárok menedékhelyére, a festői Cotswolds régióba költöznek – ahol állítólag már korábban is töltöttek egy kis időt ezen a nyáron –, ami még egyedibbé tehetné a márkát.