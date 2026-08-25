Kezdődik az allergiások legnehezebb hete

allergia;parlagfű;pollenszezon;

2026-08-25 09:04:00 CEST

Augusztus vége az allergiaszezon egyik legnehezebb időszaka Magyarországon: elsősorban a parlagfű miatt számíthatnak erősödő panaszokra az erre érzékenyek. A forró, száraz idő ráadásul kedvezhet a magas pollenterhelésnek, így az orrfolyástól és szemviszketéstől egészen az asztmás tünetekig sokféle panasz jelentkezhet. A szokásos menetrendet meghazudtolóan a rendkívüli hőséggel új helyzet állt elő.

Tüsszögés, bedugult vagy folyó orr, könnyező, viszkető szem, kaparó torok – augusztusban sokan először megfázásra vagy a klímára gyanakodnak, de a tapasztalt allergiások már jól ismerik ezeket a tüneteket. Magyarországon hosszú a pollenszezon: enyhe időben már tél végén megjelenhetnek az első allergén növények virágporai, és egészen őszig találkozhatunk velük. Augusztus második fele azonban különösen kellemetlen lehet – nyilatkozta a Népszavának dr. Balogh Mária immunológus, aki szerint ennek legfőbb oka a parlagfű.

A hazai népegészségügyi hatóság tájékoztatása szerint a növény pollenszórása augusztusban erősödik, a korábbi évek tapasztalatai alapján pedig augusztus végén, szeptember elején várható a csúcs.

Nem kizárólag a parlagfű okozhat azonban problémát. A nyár második felében a csalánfélék pollenje is nagy mennyiségben jelen van, emellett az üröm, az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék és kisebb mennyiségben a pázsitfűfélék is kiválthatnak panaszokat.

A levegőben allergén gombaspórák – például Alternaria – ugyancsak előfordulhatnak – figyelmeztet a doktornő.

Az allergiát a megfázástól több jel is megkülönböztetheti: a pollenallergiánál jellemző a rohamokban jelentkező tüsszögés, a vízszerű orrfolyás, az orr- és szemviszketés, valamint a könnyezés. Láz ezzel szemben általában nincs, és a tünetek akár heteken keresztül fennmaradhatnak. Az is árulkodó lehet, ha szeles, száraz időben vagy hosszabb szabadtéri tartózkodás után romlik az állapotunk. Hozzátette, hogy a jó hír: enyhébb esetben néhány egyszerű változtatással sokat tehetünk a panaszok mérsékléséért. Magas pollenkoncentráció idején érdemes kevesebb időt tölteni a szabadban, hazaérkezés után pedig ruhát váltani. A gyakori hajmosás azért is hasznos, mert a pollenszemek megtapadhatnak a hajon, majd éjszaka a párnára kerülhetnek. A nedves portörlés és felmosás szintén segíthet, a ruhákat és ágyneműket pedig a kritikus időszakban jobb nem a szabadban szárítani.

A sóoldatos orröblítés vagy tengervizes orrspray szintén enyhítheti az orrban felhalmozódott allergének okozta kellemetlenségeket. Gyógyszeres kezelésre antihisztaminok, illetve megfelelő orrspray-k is rendelkezésre állnak, ám tartós vagy erőteljes tünetek esetén érdemes orvossal vagy gyógyszerésszel egyeztetni.

Semmiképp se várjuk meg a súlyos panaszokat, hanem időben kezdjük el az orvos által korábban javasolt kezelést – figyelmeztet az immunológus.

Nem minden allergiás panaszt érdemes azonban otthon kezelgetni. Ha a tünetek hetekig fennállnak, az alvást vagy a mindennapi munkát is akadályozzák, esetleg nem tudjuk, pontosan mire vagyunk érzékenyek, allergológiai kivizsgálás indokolt lehet. Különösen fontos orvoshoz fordulni, ha köhögés, sípoló légzés, mellkasi szorítás vagy nehézlégzés társul a szénanáthához. Hirtelen kialakuló súlyos légszomj, torok- vagy nyelvduzzanat, illetve ájulás közeli állapot esetén a sürgősségi osztályt azonnal fel kell keresni.

Az idei forró és száraz nyárnak is van jelentősége. A parlagfűszezon erősségét az augusztusi és szeptemberi időjárás alapvetően befolyásolja. A tartós eső visszafoghatja a levegő pollentartalmát, egy rövid zápor azonban rendszerint csak átmeneti könnyebbséget hoz. A szél ezzel szemben nagy távolságokra szállíthatja a virágport, aszályos területeken pedig a felkavart por tovább ronthatja a légúti panaszokat.

A rendkívüli meleg nem jelenti automatikusan azt, hogy minden növény több pollent termel. A szélsőséges szárazság bizonyos területeken vissza is vetheti a növények fejlődését.

Az idén kifejezetten sok allergiás könnyebbült meg, mert az augusztusban szokásos tünetek épp a rendkívüli meleg és szárazság miatt elmaradtak.

Ugyanakkor a meleg, csapadékszegény, szeles időszakok alatt a már levegőbe került pollen tartósan magas koncentrációban maradhat. Éppen ezért allergiásoknak érdemes naponta figyelniük a pollenjelentést, és ehhez igazítaniuk a szabadtéri programokat – fejti ki a szakértő.

A parlagfűszezon jellemzően eddig szeptember közepétől kezdett el jelentősen mérséklődni, de a mostani rendkívüli nyár új helyzetet teremtett. Azonban szokásos időjárás esetén a virágpor még októberben is jelen lehet. Ráadásul a lakásba került pollen a szezon után is megmaradhat a textíliákon, matracokon, szőnyegeken vagy fűtőtesteken, ezért az őszi nagytakarítás az allergiások számára nem csupán esztétikai kérdés.

Az allergiát nem kell hősiesen végigszenvedni. A pollenterhelés követése, néhány jól időzített hétköznapi óvintézkedés és szükség esetén a megfelelő kezelés jelentősen enyhítheti a panaszokat.

Az elmúlt két évtizedben megduplázódott hazánkban az allergiások száma. Szakértők szerint a lakosság 25-30 százaléka szenvedhet szezonális allergiás megbetegedésben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb becslései alapján ez a mutató ma akár a 3,5 milliót is elérheti.