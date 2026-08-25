Szentendrén bérelt házat Böröndi Gábornak a HM, miközben üresen állt Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villája

Böröndi Gábor vezérezredes, nemrég leváltott vezérkari főnök és családja 2023. augusztus 1. és 2026. május 4. között a Honvédelmi Minisztérium cége, a HM EI Zrt. által bérelt szentendrei lakóházat használta, amiért 2890 euró/hónap összegű bérleti díjat fizetett a bérbeadónak. Ez – az árfolyamváltozásokat beleszámolva – azt jelenti, hogy az elmúlt három évben körülbelül 36 millió forintba került a bérlés – írja a 24.hu saját információi alapján. Hozzátették, hogy ugyancsak három éve üresen áll az a dunakeszi szolgálati, egymilliárd forint értékű luxusvilla, amit Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter vezérkari főnökként használt, és amiről máig nem derült ki, hogy ki hagyta jóvá átalakításának a költségeit.
Az önmagában luxus, hogy a luxusvilla, amelyet a Fidesz a Tisza párt elleni kampányban „fegyverként” használt, kihasználatlan. Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) korábbi jelentése szerint ugyanis az üresen álló ingatlan fenntartása havonta átlagosan 368 ezer forintjába kerül az államnak. Éppen ezért felűnő a vezérkari főnöki poszton Ruszin-Szendit követő Böröndinek bérelt ugyancsak luxusingatlan, amelyet most 275 millió forintért kínálnak eladásra.
A magántulajdonban lévő ingatlan Szentendre kertvárosias környékén helyezkedik el. A csaknem 1200 négyzetméteres telken álló, 386 négyzetméteres, háromszintes családi ház prémium kategóriát képvisel. A 2022-ben épült ház öt szobával, tágas nappalival, amerikai konyhával, wellness-részleggel, jacuzzival, szaunával, több fürdőszobával és háromautós garázzsal rendelkezik. A gondozott, privát kert és a magas műszaki, valamint belsőépítészeti színvonal egyaránt a luxusvilla-jelleget erősíti – idézi a 24.hu a hirdetés alapján. Hozzátették, más forrásból úgy tudják, Böröndi Gábor családja korábban is Szentendrén lakott.Ruszin-Szendi Romulusz leváltotta Böröndi Gábort, hétfőtől Sándor Zsolt a Magyar Honvédség vezérkari főnöke
A cikk szerint a Ruszin-Szendi Romulusz egykori szolgálati villájával kapcsolatos összes szerződés hamarosan nyilvános lehet, ugyanis a lap a Fővárosi Ítélőtáblán a jogerősen pert nyert a HM EI Zrt. ellen, így a honvédelmi tárca cégének meg kell küldenie a dokumentumokat. Ugyan a HM EI felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, a legfelsőbb bírói fórum augusztus eleji döntésével fenntartotta a jogerős ítéletet.Öt év helyett határozatlan időre szólhat Böröndi Gábor kinevezése KEHI: Több mint egymilliárd forint ment el Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villájára