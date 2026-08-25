Szentendrén bérelt házat Böröndi Gábornak a HM, miközben üresen állt Ruszin-Szendi Romulusz szolgálati villája

Honvédelmi Minisztérium;luxusingatlan;ingatlanértékesítés;villabérlés;Ruszin-Szendi Romulusz;Böröndi Gábor;

2026-08-25 08:50:00 CEST

Havonta 2890 eurót fizettek a volt vezérkari főnök luxusáért, így az elmúlt három évben csaknem 36 millió forintot költöttek erre.

Böröndi Gábor vezérezredes, nemrég leváltott vezérkari főnök és családja 2023. augusztus 1. és 2026. május 4. között a Honvédelmi Minisztérium cége, a HM EI Zrt. által bérelt szentendrei lakóházat használta, amiért 2890 euró/hónap összegű bérleti díjat fizetett a bérbeadónak. Ez – az árfolyamváltozásokat beleszámolva – azt jelenti, hogy az elmúlt három évben körülbelül 36 millió forintba került a bérlés – írja a 24.hu saját információi alapján. Hozzátették, hogy ugyancsak három éve üresen áll az a dunakeszi szolgálati, egymilliárd forint értékű luxusvilla, amit Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter vezérkari főnökként használt, és amiről máig nem derült ki, hogy ki hagyta jóvá átalakításának a költségeit.

Az önmagában luxus, hogy a luxusvilla, amelyet a Fidesz a Tisza párt elleni kampányban „fegyverként” használt, kihasználatlan. Az ügyben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) korábbi jelentése szerint ugyanis az üresen álló ingatlan fenntartása havonta átlagosan 368 ezer forintjába kerül az államnak. Éppen ezért felűnő a vezérkari főnöki poszton Ruszin-Szendit követő Böröndinek bérelt ugyancsak luxusingatlan, amelyet most 275 millió forintért kínálnak eladásra.

A magántulajdonban lévő ingatlan Szentendre kertvárosias környékén helyezkedik el. A csaknem 1200 négyzetméteres telken álló, 386 négyzetméteres, háromszintes családi ház prémium kategóriát képvisel. A 2022-ben épült ház öt szobával, tágas nappalival, amerikai konyhával, wellness-részleggel, jacuzzival, szaunával, több fürdőszobával és háromautós garázzsal rendelkezik. A gondozott, privát kert és a magas műszaki, valamint belsőépítészeti színvonal egyaránt a luxusvilla-jelleget erősíti – idézi a 24.hu a hirdetés alapján. Hozzátették, más forrásból úgy tudják, Böröndi Gábor családja korábban is Szentendrén lakott.

A cikk szerint a Ruszin-Szendi Romulusz egykori szolgálati villájával kapcsolatos összes szerződés hamarosan nyilvános lehet, ugyanis a lap a Fővárosi Ítélőtáblán a jogerősen pert nyert a HM EI Zrt. ellen, így a honvédelmi tárca cégének meg kell küldenie a dokumentumokat. Ugyan a HM EI felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához, a legfelsőbb bírói fórum augusztus eleji döntésével fenntartotta a jogerős ítéletet.