A NER közpénzmilliárdokat juttatott a fideszes polgármesterekhez, helyi képviselőkhöz köthető, civilnek mondott szervezetekhez is

polgármesterek;közpénzek;önkormányzati képviselő;állami támogatások;álcivil szervezetek;

2026-08-25 07:21:00 CEST

Több mint hatszáz olyan egyesület kapott állami támogatást 2022 és 2026 között, amelynek vezető tisztségviselője a Fidesz logójával indult a választáson.

Nagyon jól járt a fideszes önkormányzati politikusok közül Békéssámson fideszes polgármestere, Annus István, akinek a 2025 márciusában bejegyzett egyesülete, a Magyar Sámsonok Alapítvány tavaly és idén is 50-50 millió forintnyi NKA-támogatáshoz jutott értékőrző kulturális, zenei és közösségépítő programsorozatra. Ebből finanszírozták például Szijjártó Péter és Erdős Norbert, a Fidesz volt helyi országgyűlési képviselőjelöltjének márciusi orosházi fórumát is. A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda is hozzájárult 3 millió forinttal működésükhöz – derült ki a Telexnek a kormány múlt kedden közzétett kereshető, térképes adatbázisa alapján végzett gyűjtéséből. A polgármester másik szervezete, A Jövő Nemzedékéért Békéssámsonon Alapítvány 6,7 millió forint állami támogatást kapott, így Annus szervezeteit öt év alatt összesen 109,7 millió forinttal segítette az Orbán-kormány.

Az adatbázis átvizsgálása alátámasztotta Magyar Péter miniszterelnök korábbi állításait a helyi fideszesekhez, polgármesterekhez és önkormányzati képviselőkhöz köthető, sőt azok vezetésével működő álcivil szervezetek közpénzmilliárdokkal való kitöméséről. Hatszáznál is több olyan egyesület kapott állami támogatást 2022 és 2026 között – jórészt a Városi Civil Alapból (VCA), a Falusi Civil Alapból (FCA), a Nemzeti Együttműködési Alapból (NEA) és a Nemzeti Kulturális Alapból (NKA) –, amelynek vezető tisztségviselője a Fidesz logójával indult a választáson.

Így szintén 109 millió forintnyi állami támogatáshoz jutott az elmúlt két évben a nyíregyházi Jövőnk Közössége Egyesület is, amelynek elnöke Lovas Kovácsné Nagy Erika, a Fidesz–KDNP helyi önkormányzati képviselője. Öt év alatt több mint 96 millió forintnyi állami támogatást tudott bezsebelni a Polgári Hatvanért Közhasznú Alapítvány is, amelyet a Fidesz volt hatvani országgyűlési képviselője, Szabó Zsolt alapított, és elnöke Köves Gábor Nándorné, a város korábbi fideszes önkormányzati képviselője. A toplistán szerepel 86 millió forintos támogatással a Vasvári Pál Polgári Egyesület, amelynek társelnökei a Fidesz–KDNP két XVIII. kerületi önkormányzati képviselője, Bauer Ferenc és Tóth Kálmán.

A Fidesz XII. kerületi önkormányzati képviselőjének, N. Szász Adriánnak van egy Best Budának nevű egyesülete, ami 79,3 millió forintot kapott, míg Bodnár Előd I. kerületi önkormányzati képviselő Budai Polgári Körének 68,75 millió forint jutott. Ebből többek között egy fideszes kerületi propagandalapot adtak ki. A Best Budának Egyesület is azok között van, amelyek a kultúráért felelős minisztérium adatai alapján már visszafizették az NKA-támogatást, összesen 40 millió forintot. Taroltak az állami pályázatokon a Nógrád megyei Salgótarján fideszes alpolgármesterei is, Fenyvesi Gábor és Tolnai Sándor. A Fidesz mellett nyíltan kampányoló Polgári Salgótarjánért Alapítvány 59,45 millió forint támogatást kapott az Orbán-kormánytól. Fenyvesi másik szervezete, a Fejlődő, Élhető és Szerethető Városért Egyesület négy év alatt 72,96 millió forint kormányzati támogatást zsebelt be, Tolnainak pedig két másik egyesületét segítette az előző kormány: a Civil Foglalkoztatásért Alapítványnak 26,7 millió forint, a Pálfalváért Lokálpatrióta Egyesületnek 24,25 millió jutott.

Közösségi programokra adott a kormány 61,5 millió forintot a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesületnek, amely elnöke Dankó Dénes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés fideszes alelnöke, Sátoraljaújhely korábbi alpolgármestere. Dankó két másik szervezete is igen jól járt: a Zempléni Jégsport Egyesület 11 millió forintot kapott az idén a Városi Civil Alapból, a Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesületnek pedig összesen 15,45 millió állami forrás jutott. A Baranya megyei Siklós fideszes önkormányzati képviselőjének, Bohár Ervinnek a két szervezete: a Várunkért és Városunkért Egyesület 54,9 millió, a Tenkes Hagyományőrző Alapítvány pedig 51 millió forint támogatásban részesült. Vonáné Pásztor Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Máriapócs fideszes önkormányzati képviselője a Máriapócsért Alapítványt vezeti, ez a szervezet négy év alatt 55 millió forintnyi kormányzati támogatást kapott.

A sornak még mindig nincs vége, a zuglói választókerületben sikertelenül próbálkozó, majd listáról parlamentbe jutó Radics Béla egyesülete, a Tradíciókért Alapítvány három év alatt 57,35 millió forintot kapott különböző állami pályázatokon és forrásokból. Csuzda Gábor, a Fidesz jelenlegi országgyűlési képviselője a titkára az Ózd és Térsége Polgárőr Egyesületnek, amely az elmúlt két évben összesen 12,8 millió forint állami támogatáshoz jutott a Városi Civil Alapból. Czirbus Gábor volt makói alpolgármester, ő most szintén parlamenti képviselő, az elnöke a Makói Úszó Klub Sportegyesületnek, amely 13,8 millió forint támogatást kapott az előző kormánytól.

Több mint 26 millió forintot utaltak ki a Városi Civil Alapból és a Nemzeti Együttműködési Alap az Összefogás Sülysápért Egyesületnek, amelynek vezetője Katus Norbert, Sülysáp fideszes alpolgármestere. Az Érted Családbarát Városért Egyesület volt, amely 22,75 millió forint állami támogatást kapott. Az egyesület elnöke Kardosné Gyurkó Katalin, a Fidesz érdi polgármesterjelöltje volt 2024-ben, áprilisban pedig szintén az érdi választókerületben indult országgyűlési képviselőnek.