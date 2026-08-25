A Vajdaságban is megjelent a nyugat-nílusi vírus

Szerbia;Horvátország;nyugat-nílusi láz;Észak-Macedónia;

2026-08-25 08:04:00 CEST

A térségben Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet.

Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki – közölték hétfőn az egészségügyi hatóságok.

Szerbiában eddig 11, Horvátországban három nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek.

Szerbiában a június eleje óta kimutatott megbetegedések közül tíz esetben a fertőzés az idegrendszert is érintette.

A betegek átlagéletkora 66 év, az eseteket Belgrádban, valamint több vajdasági és közép-szerbiai körzetben regisztrálták.

Horvátországban júliusban és augusztusban regisztrálták a három fertőzöttet.

Az egyik beteg intenzív osztályon van, és lélegeztetésre szorul.

Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik. A betegek mintegy 80 százalékánál nem jelentkeznek tünetek, súlyos, idegrendszert érintő megbetegedés csak az esetek kis részében alakul ki.

Enyhébb lefolyás esetén láz, fejfájás, izom- és ízületi fájdalom, valamint emésztőrendszeri panaszok jelentkezhetnek. A súlyosabb esetekben agyhártya- vagy agyvelőgyulladás, illetve más neurológiai tünetek is kialakulhatnak. Különösen veszélyeztetettek az idősek és a legyengült immunrendszerű betegek.

A térségben Észak-Macedóniában a legsúlyosabb a helyzet: az ottani hatóságok az elmúlt hétvégén 43 fertőzöttről és öt halálos áldozatról számoltak be. Szkopje több kerületében augusztus elején már járványhelyzetet hirdettek.