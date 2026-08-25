Omán partjainál találat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi-szorosban

Omán partjainál egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy olajszállító hajót, megrongálva a gépházat és „üzemképtelenné” téve a járművet – jelentette be hétfőről keddre virradó éjjel a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).
A legénység sértetlenül megúszta a történteket.
Az eset az ománi As Sísa városától 16,7 kilométerre északkeletre, a Hormuzi-szorosban történt, a tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték.
A Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen.
Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben – amely a stratégiai útvonal feletti ellenőrzést magának követeli – hétfőn teljes globális elszigetelésről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.Amerikai konvojok törik át a hormuzi blokádot, miközben Teherán az öbölben fenyegetIrán jelezte, egyetlen csepp olaja sem jut ki a Perzsa-öbölből a Hormuzi-szoroson, ha folytatódik a gazdasági háborúOmán még keresztülhúzhatja Donald Trump számításait, az amerikai elnök támadással fenyeget