Omán partjainál találat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi-szorosban

hajó;Omán;Hormuzi-szoros;olajszállítás;háború Iránban;

2026-08-25 07:35:00 CEST

A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték, a legénység tagjai nem sérültek meg.

Omán partjainál egy ismeretlen eredetű lövedék eltalált egy olajszállító hajót, megrongálva a gépházat és „üzemképtelenné” téve a járművet – jelentette be hétfőről keddre virradó éjjel a brit haditengerészet tengerhajózási biztonsági információs szolgálata (UKMTO).

A legénység sértetlenül megúszta a történteket.

Az eset az ománi As Sísa városától 16,7 kilométerre északkeletre, a Hormuzi-szorosban történt, a tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték.

A Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen.

Az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben – amely a stratégiai útvonal feletti ellenőrzést magának követeli – hétfőn teljes globális elszigetelésről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter.