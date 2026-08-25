Ukrán kitüntetést kapott Both Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Hagyományok Háza főigazgatója

kitüntetés;Ukrajna;Both Miklós;

2026-08-25 12:31:00 CEST

Borostyánszív elismerésben részesült Both Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Hagyományok Háza főigazgatója — az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért és nemzetközi megismertetéséért. A kitüntetést Sándor Fegyir, Ukrajna Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete adta át augusztus 24-én, az Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

Ukrajna nemzetközi színtéren történő támogatásához nyújtott jelentős hozzájárulásért jár – Both Miklós esetében annak a több mint egy évtizedes kutatói és kultúraközvetítői munkának az elismeréseként, amely a Polyphony Project köré épült.

A Polyphony Project az ukrán hagyományos zene, elsősorban a többszólamú falusi énekkultúra szisztematikus dokumentálására létrejött nemzetközi kutatási program. A projekt keretében készült terepfelvételek, dallamok, szövegek és háttéranyagok szabadon hozzáférhető online archívumban állnak a kutatók, zenészek, oktatók és az érdeklődő közönség rendelkezésére. A gyűjtés ukrán szakemberekkel közösen, a helyi közösségek bevonásával folyik, és az elmúlt években több ezer felvétellel gazdagította az ukrán zenei örökség nyilvános hozzáférhető anyagát – olyan repertoárral, amelynek egy része élő adatközlőktől ma már nem lenne rögzíthető. Szakmai elismertségét jelzi, hogy 2022-ben ugyanez a program kapta az Európai Parlament Európai Polgár díját (European Citizen's Prize).

Both Miklós zeneszerzőként, előadóművészként és néprajzkutatóként hosszú ideje foglalkozik Kelet-Európa hagyományos kultúrájával. Kutatói és intézményvezetői munkájának egyik meghatározó területe a kulturális örökség dokumentálása, digitális hozzáférhetővé tétele és nemzetközi szakmai kapcsolatainak építése.