A gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyek is helyet kapnak majd a Michael Jackson-film második részében

Michael Jackson;gyermekbántalmazás;életrajzi film;Jafaar Jackson;

2026-08-25 12:28:00 CEST

A Michael első részének készítésekor még úgy volt, a film a hozza a cukormázzal leöntött életrajzi drámát, vagyis nem vállal semmiféle kockázatot főszereplője életének kínosabb fejezeteinek bemutatásával kapcsolatban. Most a második részre a főszereplőt játszó Jaafar Jackson megerősítette, az új rész a gyermekbántalmazással kapcsolatos vádakra is kitér majd.

2026 egyik leglátványosabb kasszasikere volt a Michael Jackson életét feldolgozó film (több mint egymilliárd dolláros bevételt hozott), a kritikusok zöme a műfaj egyik legsikeresebb darabjaként szinte minden elemében méltatta. Kivéve azt az ordító hiányosságot, amellyel a film a kényesebb részeket kezelte, nevezetesen az énekes életének azt a jó pár évét, amikor már nemcsak pletyka szintjén terjedtek a gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyei, hanem már a bíróságra is eljutottak.

Ezek Michael Jackson karrierjét évtizedeken át árnyékolták be és bár sosem ítélték el jogerősen, mindvégig erőteljesen megosztották a közvéleményt. Kezdve az 1993-ban nyilvánosságra került ügyről, amelyben a 13 éves Jordan Chandler édesapja vádolta meg az énekest fia szexuális zaklatásával, amelynek egy peren kívüli egyezség lett a vége. Később, a 2000-es évek elején Gavin Arvizo ügye keltett nagyobb visszhangot: az énekest ebben az esetben is molesztálással vádolták – ekkoriban derült ki az is, hogy Michael Jackson szerint teljesen normális dolog volt egy számára ismeretlen kisfiúval egy ágyban aludni. A nyilvánosságra került esetek ellenére az énekes rendre megúszta különösebb büntetés nélkül, csak halála után tíz évvel 2019-ben jelent meg a Leaving Neverland című dokumentumfilm, amelyben Wade Robson és James Safechuck vallott arról, hogy gyerekként éveken át zaklatta őket a popikon. A Michael Jackson halála utáni vádakkal kapcsolatban többek között az énekes családja határozottan kiállt véleménye mellett, miszerint ezek csupán anyagi haszonszerzésre irányuló kísérletek.

A botrányosabb fejezetek a hírek szerint az énekes karrierjének korai éveire fókuszáló első filmben is helyet kaptak – csak aztán a Lionsgate stúdió döntött úgy, hogy több mint 10 millió dollárba kerülő procedúra árán inkább újraforgat egyes jeleneteket, hogy kihagyhatók legyenek a vitatottabb részek. A Lionsgate többek között a kritikákat is látva már korábban jelezte, hogy a leforgatott, de aztán az első részből kihagyott jelenetek a második filmben is helyet kaphatnak majd. A jelek szerint már az is biztos, hogy pontosan milyen formában pótolják a hiányt: az énekes szemszögén keresztül. A főszerepet játszó Jaafar Jackson (aki nem mellesleg a 2009-ben elhunyt énekes unokaöccse is) nyilatkozott erről a GQ Middle Eastnek. Az interjúban maga is úgy fogalmazott, véleménye szerint elkerülhetetlen, hogy a történet foglalkozzon Michael Jackson életének ezen részével is.

A Lionsgate tervei szerint rohamtempóban zajlana a forgatás: 2027 elején kezdenék és a bemutatóra a jelek szerint már 2028 elején sor kerülne.