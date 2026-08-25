Ukrán kitüntetést kapott Both Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Hagyományok Háza főigazgatója

Borostyánszív elismerésben részesült Both Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Hagyományok Háza főigazgatója — az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért és nemzetközi megismertetéséért. A kitüntetést Sándor Fegyir, Ukrajna Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete adta át augusztus 24-én, az Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.