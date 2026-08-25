Borostyánszív elismerésben részesült Both Miklós zeneszerző, néprajzkutató, a Hagyományok Háza főigazgatója — az ukrán népzenei örökség dokumentálásáért és nemzetközi megismertetéséért. A kitüntetést Sándor Fegyir, Ukrajna Magyarországra akkreditált rendkívüli és meghatalmazott nagykövete adta át augusztus 24-én, az Ukrajna függetlenségének 35. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.
Mint mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek.
Both Miklós nemcsak kitűnő zenész, fáradhatatlan utazó is. Azért utazott el Kínába, hogy élményekkel, emberi kapcsolatokkal, és mindenekelőtt autentikus zenei hanganyagokkal gazdagodva térjen haza.