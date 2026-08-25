A Tisza kezdeményezésére elmarad a Független Közmédia Testület szakmai jelöltjeinek a meghallgatása

Országgyűlés;meghallgatás;közmédia;Tisza Párt;

2026-08-25 10:42:00 CEST

Több szervezet is kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot.

A Tisza Párt kezdeményezésére elmarad a Független Közmédia Testület médiaszakmai jelöltjeinek meghallgatása az Országgyűlés művelődési bizottságában kedden.

Rápli Róbert (Tisza) bizottsági tag a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy

több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárásrendet és a jelölési folyamatot.

A szervezetek álláspontja szerint – folytatta – a jelölési folyamat nem felelt meg sem a szakma, sem a társadalom által elvárt legitimációs és kiszámíthatósági követelményeknek. A Tisza Párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni – emelte ki a képviselő, és azt javasolta, hogy halasszák el a meghallgatást, amit a bizottság többsége támogatott.

Szentkirályi Alexandra (Fidesz), a bizottság elnöke szerint ez az eljárás méltatlan, és jól példázza, hogy sok sebből vérzik a pályázati folyamat.

A július 26-án hatályba lépett médiatörvény-módosítás értelmében létrejövő Független Közmédia Testületbe három tagot a kormánypárt, hármat az ellenzék, további hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölhetnek. A Közszolgálati Tanács által lefolytatott eljárás során Bayer Judit médiajogász, kutató, Sükösd Miklós szociológus, médiakutató és Kollár Árpád költő, irodalomszervező lettek a médiaszakmai jelöltek. A tagok megbízatása két évre szól majd.

A testület gyakorolja az Országgyűlés által ráruházott tulajdonosi jogokat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt. felett.