Az agrártárca visszavonta a Mészáros Lőrinc pulykafeldolgozó cégének odaítélt uniós támogatást

uniós támogatás;visszavonás;Mészáros Lőrinc;pulykafeldolgozó;Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium;

2026-08-25 10:38:00 CEST

A Gallicoop Zrt. bíróságon támadja meg a döntést, szerintük amiatt 1600 dolgozó megélhetése került veszélybe. A cég egy tiszás képviselőre is hivatkozik, aki korábban náluk dolgozott.

A Mészáros Csoport sajtóközleményéből derült ki, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium 2026. július 23-án visszavonta a pulykafeldolgozással foglalkozó Gallicoop Zrt.-nek korábban megítélt uniós támogatást és kizárta a céget a pályázatból – írja a 444, hozzátéve, hogy a társaság jogi úton támadja meg a döntést.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó cég még 2026. március 4-én kapott értesítést a minisztériumtól, hogy elnyerte az Élelmiszeripar Bajnokai Programban résztvevő vállalkozások üzemeinek fejlesztésére kiírt uniós pályázati forrásokat. A pénzt vágóhídi, üzemi kapacitásbővítésre, és ezekhez kapcsolódó technológiai, beszállítói fejlesztésekre fordították volna. Sajtóközleményükben feltételezik, hogy „politikai okokból hoz a magyar kormány magyar agrárvállalattal és az abban dolgozó magyar emberekkel szemben nem szakmai döntéseket”.

A Gallicoop állítja, hogy az uniós támogatás visszavonása nyomán a cég versenyhátrányba kerülhet a német, francia, lengyel vállalatokkal szemben, kiszorulva így az exportpiacokról. – Emiatt viszont a munkahelyi stabilizálás helyett 1600 munkavállaló sorsát sodorhatja veszélybe, amely a magyar kormánynak nem lehet az érdeke – írták, és megemlítették, hogy a Békés megyei 2. számú választókerületben mandátumot szerzett tiszás parlamenti képviselő, Gombár Dávid Pál a választásig a Gallicoop munkavállalója volt.

A 444 szerint Mészáros Lőrinc magántőkealap-kezelője 2020 szeptemberében vásárolta be magát a szarvasi Gallicoopba. A kormány 2024 decemberében határozott arról, hogy Nagy István akkori agrárminiszternek meg kell vizsgálnia, kaphat-e uniós támogatást az Élelmiszeripar Bajnokai Programban résztvevőként kijelölt cég. Arról pedig lapunk is beszámolt, hogy Mészáros Lőrinc érdekeltsége 2025 januárjában a Csabatáj Mezőgazdasági Zrt.-n keresztül egyedüli irányítást szerzett a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. és a GALLFARMS Kft. tulajdonában és irányítása alatt álló baromfitelepek felett is.