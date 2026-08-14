Tizenöt jelöltből választhatják ki az MTVA új tulajdonosi testületének három szakmai tagját

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2026-08-14 17:12:00 CEST

A legtöbb támogatást Radetzky András kapta. A jelölések érvényességét még vizsgálják.

Tizenöt különböző személyt jelölt húsz médiaszakmai szervezet a közmédia feletti tulajdonosi jogokat gyakorló Független Közmédia Testületbe - írja a Media1 a Közszolgálati Tanács által közzétett névsor alapján.

A jelöltek közül később három ember kerülhet a kilenctagú testületbe, a mostani lista azonban még nem végleges.

A legtöbb támogatást Radetzky András, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató-helyettese kapta: őt a Helyi Rádiók Országos Egyesülete, a Magyar Kommunikációtudományi Társaság és a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete is jelölte.

A névsorban rajtuk kívül Alter Róbert István, Bakonyi Péter, Bálint Viktor, Bayer Judit, Egri Pál, Hardy Mihály, Hargitai Miklós, Horváth János, Kollár Árpád, Sára Balázs és Steff József szerepel. Hardy Mihályt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Hargitai Miklóst a Sajtószakszervezet, Bayer Juditot a Médiakutató Alapítvány, Sára Balázst pedig a Magyar Operatőrök Társasága nevezte meg.

Horváth Jánost a Magyar Reklámszövetség jelölte. A Media1 külön jelezte, hogy nem Horvát János televíziós műsorvezetőről, hanem Horváth Jánosról, az MTN Audit Kft. ügyvezetőjéről van szó. Hivatal Pétert a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete és a Repropress, Sükösd Miklóst az eDemokrácia Műhely Egyesület és a Független Újságírók Alapítványa, Szabó Györgyöt pedig a Magyar Lapkiadók Egyesülete és az Önszabályozó Reklám Testület jelölte.

A következő lépés előtt a Közszolgálati Tanács még ellenőrzi, hogy mely jelölések érvényesek. Az így fennmaradó jelöltek közül a tanács három személyre tesz majd javaslatot az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottságának.

A médiatörvény módosításával létrehozott Független Közmédia Testület kilenc tagból áll majd. Három embert a kormánypártok, hármat az ellenzéki pártok delegálhatnak, további három tag pedig a médiaszakmai jelölési eljárásból kerülhet be. A testület feladata a közmédia feletti tulajdonosi jogok gyakorlása lesz.