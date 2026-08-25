Kapitány István: A paksi blokkok újraindításával helyreállt az áramellátás, visszavonták a krízishelyzet-besorolást

A Mavir most közölte, hogy a paksi blokkok újraindításával helyreállt az áramellátás, visszavonták a krízishelyzet-besorolást. Köszönöm mindenkinek az elmúlt hetekben tanúsított felelős hozzáállást – posztolta röviden a Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. visszavonta a villamosenergia-rendszer jelentős zavara besorolású krízishelyzetet, és az erre az esetre kialakított protokollt. krízishelyzet besorolást – írta keddi közleményében a társaság.Magyar Péter: Négyből három blokk teljes kapacitással termel a paksi atomerőműben
A Mavir kiemelte, hogy a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia-rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható.Magyarország egyelőre a paksi atomerőmű nélkül is elvan, ellátási zavarok láthatóan nincsenek, a költségek viszont jóval magasabbakA nap és az import mentette meg eddig a magyar energiaszolgáltatást