MAVIR;paksi atomerőmű;visszavonás;krízishelyzet;villamosenergia-ipar;Kapitány István;

2026-08-25 12:20:00 CEST

Kapitány István: A paksi blokkok újraindításával helyreállt az áramellátás, visszavonták a krízishelyzet-besorolást

A gazdasági és energetikai miniszter a Mavir tájékoztatása alapján tette közzé a hírt.