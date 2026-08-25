MAVIR;paksi atomerőmű;visszavonás;krízishelyzet;villamosenergia-ipar;Kapitány István;

Kapitány István: A paksi blokkok újraindításával helyreállt az áramellátás, visszavonták a krízishelyzet-besorolást

A gazdasági és energetikai miniszter a Mavir tájékoztatása alapján tette közzé a hírt.

A Mavir most közölte, hogy a paksi blokkok újraindításával helyreállt az áramellátás, visszavonták a krízishelyzet-besorolást. Köszönöm mindenkinek az elmúlt hetekben tanúsított felelős hozzáállást – posztolta röviden a Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. visszavonta a villamosenergia-rendszer jelentős zavara besorolású krízishelyzetet, és az erre az esetre kialakított protokollt. krízishelyzet besorolást – írta keddi közleményében a társaság.

A Mavir kiemelte, hogy a rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia-rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható.

A klubba - amely korábban a felcsúti oligarcha nevén volt - 60-70 milliárd forintnyi pénz kerülhetett.