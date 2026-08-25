Már csak hárman vannak letartóztatásban az NKA-ügy gyanúsítottjai közül

Továbbra is hét gyanúsítottja van a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő büntetőeljárásnak, ám a kényszerintézkedések szerkezete megváltozott az elmúlt hetekben – derült ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség lapunknak küldött válaszából.
Az ügyészség a Népszava megkeresésére közölte: a nyomozásban újabb gyanúsított kihallgatására nem került sor.
A gyanúsítottak közül jelenleg hárman állnak letartóztatás alatt, míg négyen bűnügyi felügyelet hatálya alatt vannak.
Amikor július végén a bíróság elrendelte a 7. gyanúsított letartóztatását, a Kecskeméti Törvényszék még úgy tájékoztatta a sajtót, hogy:
„A bíróság hat gyanúsított vonatkozásában döntött a kényszerintézkedések felülvizsgálatáról: négy gyanúsított letartóztatását meghosszabbította, két gyanúsított esetében pedig bűnügyi felügyeletet rendelt el. A hetedik gyanúsított letartóztatásáról külön határozat született.”NKA-botrány: az ügyészség szerint a Fidesznek nagyon kell vigyáznia a szervereire, továbbra is hét gyanúsított van
Akkor még öt fő volt rács mögött és két fő állt bűnügyi felügyelet alatt. A lapunknak adott válaszból így kiderül, hogy az elmúlt időszakban újabb két gyanúsított esetében látta úgy a bíróság, hogy a legszigorúbb kényszerintézkedés helyett a bűnügyi felügyelet is elegendő az eljárás biztosításához.
A hatóság arra is kitért, hogy a 2026. augusztus 14. napján meghozott határozattal – a fideszes szerverek vonatkozásában – elrendelt elektronikus adatok megőrzésére kötelezés továbbra is fennáll. A nyomozás érdekeire tekintettel a hatóságok az ügy jelenlegi állásáról bővebb tájékoztatást nem adtak.NKA-botrány: a Legfőbb Ügyészség szerint a Fidesznél elrendelt házkutatás törvényes volt, de a szerverlefoglalás nem