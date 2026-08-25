Már csak hárman vannak letartóztatásban az NKA-ügy gyanúsítottjai közül

ügyészség;gyanúsítottak;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-08-25 15:08:00 CEST

A héttagú gyanúsítotti körből két személlyel szemben enyhítették a kényszerintézkedést bűnügyi felügyeletre – tudtuk meg.

Továbbra is hét gyanúsítottja van a Nemzeti Kulturális Alapot (NKA) érintő büntetőeljárásnak, ám a kényszerintézkedések szerkezete megváltozott az elmúlt hetekben – derült ki a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség lapunknak küldött válaszából.

Az ügyészség a Népszava megkeresésére közölte: a nyomozásban újabb gyanúsított kihallgatására nem került sor.

A gyanúsítottak közül jelenleg hárman állnak letartóztatás alatt, míg négyen bűnügyi felügyelet hatálya alatt vannak.

Amikor július végén a bíróság elrendelte a 7. gyanúsított letartóztatását, a Kecskeméti Törvényszék még úgy tájékoztatta a sajtót, hogy:

„A bíróság hat gyanúsított vonatkozásában döntött a kényszerintézkedések felülvizsgálatáról: négy gyanúsított letartóztatását meghosszabbította, két gyanúsított esetében pedig bűnügyi felügyeletet rendelt el. A hetedik gyanúsított letartóztatásáról külön határozat született.”

Akkor még öt fő volt rács mögött és két fő állt bűnügyi felügyelet alatt. A lapunknak adott válaszból így kiderül, hogy az elmúlt időszakban újabb két gyanúsított esetében látta úgy a bíróság, hogy a legszigorúbb kényszerintézkedés helyett a bűnügyi felügyelet is elegendő az eljárás biztosításához.

A hatóság arra is kitért, hogy a 2026. augusztus 14. napján meghozott határozattal – a fideszes szerverek vonatkozásában – elrendelt elektronikus adatok megőrzésére kötelezés továbbra is fennáll. A nyomozás érdekeire tekintettel a hatóságok az ügy jelenlegi állásáról bővebb tájékoztatást nem adtak.