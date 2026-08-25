Harmincmilliós NKA-s támogatást kapott az a férfi, aki Csézy Erzsébetet zaklatta a választás napján

zaklatás;Nemzeti Kulturális Alap;Csézy;

2026-08-25 16:04:00 CEST

A Tisza parlamenti képviselője válaszokat vár.

Harmincmillió forintot kapott az NKA-tól az az ember, aki üldözött, fenyegetett és elállta az utamat a választások napján - közölte Csézy Erzsébet énekesnő, a Tisza párt parlamenti képviselője a Facebookon.

Csézy Erzsébet elmondása szerint a zaklató a vele szemben Mezőkövesden alulmaradt fideszes Tállai András legbelsőbb embere, az ajánlóíveit is ő vette át a választások előtt, Bögre Lajosnak hívják. A férfi a megyei közgyűlésnek is tagja, és a „civil szervezete” kapott közpénzt az Orbán-kormánytól.

„Tudni akarjuk, pontosan ki döntött ezekről a támogatásokról, milyen célra ítélték oda a pénzt, mire költötte a szervezet a közpénz tízmillióit, kik ellenőrizték a felhasználását és milyen eredményt tudnak felmutatni” - mondta Csézy, aki egyben felszólította a Bögre Lajost sorai között tudó vármegyei közgyűlés elnökét, vizsgálják ki és hozzák nyilvánosságra, milyen jogviszonyban és milyen feladatkörben foglalkoztatták ezt az embert, a szükséges munkáltatói intézkedéseket pedig tegyék meg.