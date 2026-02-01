Tállai András árulónak tartja Csézi Erzsébetet, amiért az énekesnő a Tisza Párt színeiben indul a parlamenti választáson

választás;Mezőkövesd;Tállai András;Csézy;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-01 20:13:00 CET

Magyar Péter szerint a fideszes politikus megfenyegette a kihívóját, aztán letiltotta a hozzászólási lehetőséget.

Hiteltelennek és árulónak állította be a Tisza Párt mezőkövesdi országgyűlési képviselő-jelöltjét fideszes parlamenti képviselő.

Tállai András egy Facebook-videóban arról beszélt, régi ismertség köti össze őt Csézi Erzsébettel, ahogyan ő hívja, Csézy Böbivel. Felidézte, hogy amikor a borsodi város polgármestere volt, akkor többször találkoztak, mindemellett támogatták kijutását az Eurovíziós Dalfesztiválra. Ennek jegyében több száz támogató SMS-t is elküldtek. A kapcsolat nem szakadt meg, hiszen díszvendég volt a mezőkövesdi polgári bálon, sőt: emlékei szerint még kezdőrúgást is végzett el a városi futballcsapat egyik meccsén. „Úgyhogy elég jó kapcsolatot ápoltunk annak idején” - összegzett Tállai András.

Az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára értetlenségét fejezte ki, miként lehet jobboldali ember Csézy Erzsébet, aki

„fölvállalja a Tisza Pártot (...) támogatja a háborút, támogatja az ukrajnai háború finanszírozását, és ezáltal a Tisza Párt politikájáról mindenki tudja, hogy támogatja azt is, hogy beengedjük a migránsokat, és még jó pár olyan intézkedést, amivel mi jobboldaliak nem tudunk azonosulni”.

Üzenni nem akar kihívójának, ugyanis a kommenteket olvasgatva rájött, megteszik ezt helyette a dél-borsodi emberek, akik „nem szeretik az árulókat, és nem szeretik azt, hogyha valaki hazudik nekik. Bizony tudnia kell Erzsébetnek is, hogy a dél-borsodi emberek nem felejtenek” - mondta Tállai András.

„Egy nap sem telt el Csézy jelöltségének a bejelentése óta, és máris elkezdte gyalázni a fideszes propaganda” - reagált a bejegyzésre a Tisza Párt elnöke. Magyar Péter úgy összegezte a vádakat, hogy kiderült, énekelni sem tud. „Azt is megtudhattuk, hogy a fideszes ellenfele, az egykori MSZMP-tag Tállai András szerint a TISZA jelöltje a matyók árulója. Mondja ezt az a Tállai, aki maga nem matyó és már több mint 20 éve uralkodik földesúrként a választókerületben” - írta. Hozzáfűzte: Tállai András még ahhoz is vette a bátorságot, hogy megfenyegesse Csézyt, majd „szokás szerint bátran letiltotta a kommenteket”.