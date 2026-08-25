Szeptemberben újra ingyenes koncertet ad és a gyerekeket is hívja a Budapesti Fesztiválzenekar

A Fesztiválzenekar frissen alakult gyerekkórusa Arvo Pärt Nyári keringő című művével debütál a nagyközönség előtt. Az évszak legszebb arcát megidéző, derűs zenét hallgatva egy virágos réten találjuk magunkat.
A koncerten elhangzik Schubert „Befejezetlen” szimfóniája, melyet idén nyáron hallhatott az együttestől a salzburgi és a luzerni fesztivál közönsége is. Noha befejezetlennek hívjuk, a mű a két elkészült tételével kerek egészet alkot. Az esemény Prokofjev Hamupipőke-szvitjéből készült válogatással zárul, üvegcipőkkel, tökhintóval és az órából előbújó törpékkel, varázslatos mesevilágba repítve mindenkit.
Fischer Iván, a zenekar zeneigazgatója azt üzeni a közönségnek: „Kérem, idén hozzák a gyerekeiket is a Hősök terére! Nekik is játszunk. Lesz mese, meseszerű zene, és megszólalnak gyerekhangok is. Jöjjön az egész család!”
Az együttes idén is több ezer ingyenes papírszékkel készül, amelyet a koncert után bárki szabadon hazavihet, és dedikáltathat is Fischer Iván karmesterrel.
Infó
Budapesti Fesztiválzenekar és a zenekar Gyerekkórusa
Hősök tere, szeptember 12., 18:30
A koncert programja:
Franz Schubert: 8. (h-moll, „Befejezetlen”) szimfónia, D. 759
Arvo Pärt: Nyári keringő
Szergej Prokofjev: Hamupipőke-szvit – válogatás az 1. és a 3. szvit tételeiből