Hősök tere;Budapesti Fesztiválzenekar;ingyenes koncertek;

Ahogy 2024-ben a Koncert a békéért című koncert, úgy a szeptember 12-i Budapest Fesztiválzenekar fellépés is ingyenes lesz

Szeptemberben újra ingyenes koncertet ad és a gyerekeket is hívja a Budapesti Fesztiválzenekar

Szeptember 12-én zenével és varázslattal telik meg a Hősök tere a Budapesti Fesztiválzenekarnak és a BFZ Gyerekkórusának köszönhetően. Fischer Ivánék koncertje a hagyományoknak megfelelően ingyenes lesz. 

A Fesztiválzenekar frissen alakult gyerekkórusa Arvo Pärt Nyári keringő című művével debütál a nagyközönség előtt. Az évszak legszebb arcát megidéző, derűs zenét hallgatva egy virágos réten találjuk magunkat. 

A koncerten elhangzik Schubert „Befejezetlen” szimfóniája, melyet idén nyáron hallhatott az együttestől a salzburgi és a luzerni fesztivál közönsége is. Noha befejezetlennek hívjuk, a mű a két elkészült tételével kerek egészet alkot. Az esemény Prokofjev Hamupipőke-szvitjéből készült válogatással zárul, üvegcipőkkel, tökhintóval és az órából előbújó törpékkel, varázslatos mesevilágba repítve mindenkit.

Fischer Iván, a zenekar zeneigazgatója azt üzeni a közönségnek: „Kérem, idén hozzák a gyerekeiket is a Hősök terére! Nekik is játszunk. Lesz mese, meseszerű zene, és megszólalnak gyerekhangok is. Jöjjön az egész család!”

Az együttes idén is több ezer ingyenes papírszékkel készül, amelyet a koncert után bárki szabadon hazavihet, és dedikáltathat is Fischer Iván karmesterrel. 

Infó

Budapesti Fesztiválzenekar és a zenekar Gyerekkórusa

Hősök tere, szeptember 12., 18:30

A koncert programja:

Franz Schubert: 8. (h-moll, „Befejezetlen”) szimfónia, D. 759

Arvo Pärt: Nyári keringő

Szergej Prokofjev: Hamupipőke-szvit – válogatás az 1. és a 3. szvit tételeiből

Váratlan programváltozással indul az idei Szegedi Ifjúsági napok (SZIN). A fesztivál nyitónapjának külföldi sztárja, a brit Bastille – a zenekar énekesének betegsége miatt – lemondta koncertjét. Szerdai headlinerként a hazai könnyűzenei élet egyik legnagyobb csillaga, Rúzsa Magdi lép fel. 