Vitézy Dávid: 41 milliárd forintot sikerült spórolni a MÁV-csoport és a Magyar Közút járműbeszerzésén

Magyar Közút;Vitézy Dávid;járműbeszerzés;MÁV-csoport;

2026-08-25 16:32:00 CEST

Ehhez csupán valódi versenyre volt szükség a tárcavezető szerint.

Mi kell ahhoz, hogy egy állami beszerzés több mint 41 milliárd forinttal legyen olcsóbb a becsült értéknél? Valódi verseny - kezdte bejelentését Vitézy Dávid a Facebookon.

A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a MÁV-csoport és a Magyar Közút még a választások előtt közös gépjárműbeszerzést indított legfeljebb 4113 db új jármű – személyautók, haszongépjárművek és speciális felépítményű járművek – négyéves tartós bérletéről, valamint a teljes körű flottakezelésről. A becsült érték nettó 89,1 milliárd forint volt, a nyertes ajánlatok végösszege – ezt a MOL résztulajdonában álló Mercarius Flottakezelő Kft. adta – mégis majdnem a fele, 47,7 milliárd forint lett. Ez több mint 41 milliárd forintos megtakarítást jelent - közölte a tárcavezető.

Vitézy Dávid megjegyezte, a mostani beszerzés egyes részeiben még a 2017-es szerződésekhez képest is alacsonyabb ajánlati árak születtek, közel 10 év inflációja után, ami jól mutatja, mekkora jelentősége van a valódi árversenynek. Az elektronikus árlejtés során kialakult versenynek köszönhetően sikerült a végső árat jelentősen a korábban becsült költség alá szorítani - jelezte.

A miniszter szerint az eredmény önmagáért beszél, a szükséges járműveket és szolgáltatásokat úgy tudják biztosítani a MÁV és a Magyar Közút számára, hogy közben több mint 41 milliárd forinttal kevesebb közpénzt kell erre fordítani a becsült értékhez képest. Nem titkos receptről van szó, átlátható feltételek, szakmai döntések és valódi árverseny kellenek ehhez - szögezte le a tárcavezető.