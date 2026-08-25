Vitézy Dávid hat hétig tartó lezárásokra figyelmeztet a Rákóczi hídnál a déli körvasút építése miatt

Vitézy Dávid;forgalomkorlátozás;Rákóczi híd;sávlezárás;budapesti körvasút;

2026-08-25 09:27:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban számíthatnak a környéken közlekedési dugókra elsősorban a Budáról Pesterzsébet és Soroksár felé tartók.

Újabb ütemhez ért a déli körvasút országos jelentőségű vasúti fejlesztése Budapesten Kelenföld és Ferencváros között. A beruházás keretében megújul a vasúti infrastruktúra, új megállóhelyek épülnek, továbbá átépítjük a vasúti hidakat is. A fejlesztéséhez kapcsolódóan most hat héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a budapesti Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján, amely a Buda felől érkező autósokat érinti – posztolta a Facebookon kedd reggel Vitézy Dávid.

A közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a munkálatok során a Rákóczi híd lehajtójánál a vasúti pálya vízelvezetésének kialakítását végzik el a szakemberek. A forgalomkorlátozás nem a teljes lehajtót érinti egyszerre, a sávlezárás a munkavégzés üteméhez igazodva, szakaszosan halad.

A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódásra és hosszabb menetidőre kell számítani. A Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak alternatív útvonalként a Külső Mester utca használatát javasolt – hívta fel a figyelmet Vitézy Dávid. Hozzátette, a déli körvasút beruházásának célja, hogy jelentősen növekedjen a fővárosi és elővárosi vasúti közlekedés kapacitása, sűrűbbé, kiszámíthatóbbá váljon a vonatközlekedés.