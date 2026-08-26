Orosz katonai repülőgépek miatt szálltak fel a dél-koreai vadászgépek

Oroszország;légvédelem;Dél-Korea;

2026-08-26 06:48:00 CEST

Behatoltak az ország légvédelmi azonosítási övezetébe, de nem sértették meg Dél-Korea légterét.

Dél-Korea szerdán közölte, hogy előző nap vadászgépeket emelt a levegőbe, miután több orosz katonai repülőgép behatolt az ország légvédelmi azonosítási övezetébe. A védelmi minisztérium úgy pontosította a bejelentést, hogy a repülőgépek nem sértették meg az ország légterét.

A Dél-Korea keleti és déli vizei fölött található légvédelmi azonosítási övezet (KADIZ) nem az ország területéhez tartozó légtér, de az esetleges félreértések és balesetek elkerülése érdekében az ezekbe történő berepüléskor a nemzetközi gyakorlat szerint a külföldi repülőgépek lehetővé teszik azonosításukat. A katonai repülőgépek általában értesítik az érintett országokat, mielőtt belépnének ebbe a zónába, még ha ez jogilag nem is kötelező.

„A dél-koreai hadsereg észlelte az orosz repülőgépeket, miután azok beléptek a zónába, és minden eshetőségre felkészülve a légierő vadászgépeket vetett be”

– áll a tárca közleményében.

A forrás szerint az orosz repülőgépek beléptek, majd kiléptek a Japán-tenger feletti zónából.

Júniusban több mint tíz kínai és orosz katonai repülőgép repült be az azonosítási övezetbe anélkül, hogy megsértette volna Dél-Korea légterét. Peking akkor azt állította, hogy a kínai és az orosz erők „hadászati légi őrjáratot” hajtottak végre a Japán-tenger, a Kelet-kínai-tenger és a Csendes-óceán nyugati része felett. Moszkva pedig közölte, hogy ez a művelet a szokásos katonai együttműködési terveinek része volt, és „nem irányult egyetlen harmadik ország ellen sem”.

Szöul mindazonáltal tiltakozott Moszkvánál és Pekingnél, arra kérve őket, hogy kerüljék el az ilyen események megismétlődését.