Több mint 4,6 milliárd forint jutalmat fizettek ki az ügyészségi dolgozóknak júniusban

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2026-08-26 07:12:00 CEST

3905-en átlagosan bruttó 1 195 058 forintot kaptak, ami az összesített havi átlagbér 93,2 százalékának felelt meg.

Összesen 4 666 702 213 forintot fizettek ki 3905 ügyészségi dolgozónak a június 10-i Ügyészség Napja alkalmából.

A hvg.hu közérdekű adatigénylésére megküldött legfőbb ügyészségi adatok alapján

az egyszeri juttatás fejenkénti átlaga bruttó 1 195 058 forint volt.

A pénzből azok az ügyészségi alkalmazottak részesülhettek, akiket például gyed, gyes, fegyelmi vagy büntetőeljárás miatt nem zártak ki a juttatásból. Az alügyészek és a fogalmazók bérkompenzációként kapták meg az összeget, a többi dolgozó – köztük 1764 ügyész – egyszeri juttatásban részesült. Az országos átlag a havi bruttó átlagbér 93,2 százalékát érte el.

A Legfőbb Ügyészségen ettől eltérő arányt alkalmaztak, az ott dolgozó ügyészek havi fizetésük felének megfelelő jutalmat kaptak.

A szervezetnél összesen 353 alkalmazottnak 476,8 millió forintot fizettek ki, ami fejenként átlagosan 1,35 millió forintot jelentett.

A juttatás fedezete rendelkezésre állt a Legfőbb Ügyészség idén többször módosított költségvetésében, hasonló kifizetésekre pedig a korábbi években is volt példa.

Az egyes ügyészségi szervek között eltértek az átlagos összegek.

A Szeghalmi Járási Ügyészségen négy dolgozó összesen 4,835 millió forintot kapott, míg a Baranya Vármegyei Főügyészségen 49 ember között 55,3 millió forintot osztottak szét, így ott az egy főre jutó összeg 1,12 millió forint volt. A Fővárosi Főügyészség 220 alkalmazottjánál 1,32 millió forintos fejenkénti átlag adódott.

A Pest Vármegyei Főügyészségen 95 dolgozó átlagosan 1,24 millió forintban részesült. Tiszaújvárosban és Füzesabonyban egymillió forint körül alakult az átlag, Dunaújvárosban 990 ezer, Lentiben pedig 963 ezer forint volt.

Az Országos Kriminológiai Intézet – amely szintén az ügyészség alá tartozik – 32 munkatársa összesen 45 millió forintot kapott, ami fejenként 1,4 milliós átlagot jelentett. A fellebbviteli főügyészségeken 1,3-1,4 millió forint körüli összegek adódtak, a Központi Nyomozó Főügyészségen pedig 1,18 millió forint volt az átlag.