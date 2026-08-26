Három órán át, 30 méter magasan lengtek emberek egy hibás vidámparki hintán Hamburgban

Németország;Vidámpark;Hamburg;

2026-08-26 07:55:00 CEST

Végül hatósági segítség nélkül is le tudtak jönni.

A magasból kellett kimenteni 23 embert Hamburgban egy meghibásodott vidámparki hintáról, amelyen mintegy három órán át lengtek – közölte a német nagyváros rendőrsége szerdán a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A körhinta kedden, késő este műszaki hiba miatt állt meg, és a rendőrség és a tűzoltóság nagyszabású beavatkozását tette szükségessé.

A Bild című újság szerint

az utasok mintegy 30 méter magasságban rekedtek a föld felett.

Éjfél után nem sokkal a körhinta újra beindult, és az utasok sértetlenül, a tűzoltók segítsége nélkül le tudtak jönni – számolt be a történtekről a rendőrség szóvivője.

A német termékmegfelelőséget ellenőrző és vizsgáló (TÜV) szervezet is azok között van, amelyek várhatóan kivizsgálják az eset okát.

A körhinta a vasárnapig tartó hamburgi Sommerdom vásár része. Idén az eseményt először öt héten át rendezik meg, a korábbi négy helyett. A szervezők szerint tavaly több mint 1,3 millióan látogatták meg a vásárt.