Rejtélyes moszkvai látogatáson járt a CIA igazgatója

Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója járt kedden Moszkvában – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).
Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára az Interfax hírügynökséggel szerdán közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta Ratcliffe-et.
A Kreml szóvivője a The Washington Post című lapnak azt mondta, hogy a látogatás célja „a szakszolgálatok közötti kapcsolat” volt.
Egyéb részleteket Peszkov nem közölt Ratcliffe be nem jelentett moszkvai látogatásáról. Kedd délelőtt ismertté vált, hogy egy amerikai Boeing C-17A Globemaster III típusú katonai szállítórepülőgép landolt Moszkvában, amely
a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével érkezett Vnukovo repülőterére. A gép este Lettország irányába távozott.
Az amerikai CBS News és az Axios meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte, hogy a gépen a CIA főnöke utazott az orosz fővárosba. Peszkov keddi sajtótájékoztatóján még azt mondta, hogy nincs információja az amerikai géppel kapcsolatban.Szergej Lavrov: Az Egyesült Államok nyakig benne van az Oroszország elleni ukrán támadásokban