Rejtélyes moszkvai látogatáson járt a CIA igazgatója

Á. B.

Oroszország;CIA;Egyesült Államok;

2026-08-26 07:27:00 CEST

Nem tudni, kikkel és miről tárgyalt.

Megerősítette a Kreml szóvivője, hogy John Ratcliffe, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója járt kedden Moszkvában – írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Dmitrij Peszkov, az orosz államfő sajtótitkára az Interfax hírügynökséggel szerdán közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogadta Ratcliffe-et.

A Kreml szóvivője a The Washington Post című lapnak azt mondta, hogy a látogatás célja „a szakszolgálatok közötti kapcsolat” volt.

Egyéb részleteket Peszkov nem közölt Ratcliffe be nem jelentett moszkvai látogatásáról. Kedd délelőtt ismertté vált, hogy egy amerikai Boeing C-17A Globemaster III típusú katonai szállítórepülőgép landolt Moszkvában, amely

a Washingtonhoz közeli Andrews légibázisról szállt fel, és Riga érintésével érkezett Vnukovo repülőterére. A gép este Lettország irányába távozott.

Az amerikai CBS News és az Axios meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte, hogy a gépen a CIA főnöke utazott az orosz fővárosba. Peszkov keddi sajtótájékoztatóján még azt mondta, hogy nincs információja az amerikai géppel kapcsolatban.