Jogellenesen kapott 33 milliárd forintos támogatást a Mészáros Lőrinc-féle pulykafeldolgozó a szaktárca szerint

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság felülvizsgálata alapján a Gallicoop Zrt. jogellenesen kapott összesen 33 milliárd forintos támogatást – közölte az Agrárminisztérium a hvg.hu kérdésére.
A tárca szerint ezzel megakadályozták, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében korábban szabálytalanul megítélt összeget kifizessék a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak.
A minisztérium az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény előírásaira hivatkozott. Eszerint támogatást csak olyan jogi személy kaphat, amely átláthatónak minősül, így a tulajdonosi szerkezete és tényleges tulajdonosa is megismerhető. A Gallicoop Zrt. tulajdonosai azonban magántőkealapok, amelyeknél a tényleges tulajdonos személye nem megismerhető. A KAP Nemzeti Irányító Hatóság ezért állt el a korábban megítélt támogatási okiratoktól.Az agrártárca visszavonta a Mészáros Lőrinc pulykafeldolgozó cégének odaítélt uniós támogatást
A Gallicoop két projektre nyerte el a 33 milliárd forintot egy, az „élelmiszerbajnokok” számára kiírt pályázati felhíváson, amelynek egyetlen nyertese volt. Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján ez az összeg több mint hatszorosa annak a támogatásnak, amelyet a többi feldolgozóüzemi pályázaton szabályosan nyertes vállalkozások számára megítéltek.
A támogatás visszavonásáról korábban a Gallicoop Zrt. számolt be. A vállalat akkor azt is közölte, hogy jogi úton támadja meg a döntést.