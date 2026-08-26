Jogellenesen kapott 33 milliárd forintos támogatást a Mészáros Lőrinc-féle pulykafeldolgozó a szaktárca szerint

uniós támogatás;Mészáros Lőrinc;pulykafeldolgozó;Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium;

2026-08-26 08:58:00 CEST

Azzal indokolták a támogatási okiratoktól való elállást, hogy a cég magántőkealapok tulajdonában van, ezért a tényleges tulajdonos személye nem megismerhető.

A KAP Nemzeti Irányító Hatóság felülvizsgálata alapján a Gallicoop Zrt. jogellenesen kapott összesen 33 milliárd forintos támogatást – közölte az Agrárminisztérium a hvg.hu kérdésére.

A tárca szerint ezzel megakadályozták, hogy a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében korábban szabálytalanul megítélt összeget kifizessék a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatnak.

A minisztérium az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény előírásaira hivatkozott. Eszerint támogatást csak olyan jogi személy kaphat, amely átláthatónak minősül, így a tulajdonosi szerkezete és tényleges tulajdonosa is megismerhető. A Gallicoop Zrt. tulajdonosai azonban magántőkealapok, amelyeknél a tényleges tulajdonos személye nem megismerhető. A KAP Nemzeti Irányító Hatóság ezért állt el a korábban megítélt támogatási okiratoktól.

A Gallicoop két projektre nyerte el a 33 milliárd forintot egy, az „élelmiszerbajnokok” számára kiírt pályázati felhíváson, amelynek egyetlen nyertese volt. Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján ez az összeg több mint hatszorosa annak a támogatásnak, amelyet a többi feldolgozóüzemi pályázaton szabályosan nyertes vállalkozások számára megítéltek.

A támogatás visszavonásáról korábban a Gallicoop Zrt. számolt be. A vállalat akkor azt is közölte, hogy jogi úton támadja meg a döntést.