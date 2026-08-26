Miskolcon is megfordult edzővel jutott Bajnokok Ligája-főtáblára a kilenc éve alapított azeri csapat

Bajnokok Ligája;meglepetés;

2026-08-26 17:00:00 CEST

Kilenc évvel ezelőtt még nem is létezett, most pedig a labdarúgó Bajnokok Ligája ligaszakaszára készülhet a Sabah. Az azeri klub története önmagában is figyelemre méltó, a magyar futball számára pedig külön érdekesség, hogy a történelmi menetelést a Diósgyőr korábbi vezetőedzője, Valdas Dambrauskas irányításával vitte véghez.

Az azeriek a Bajnokok Ligája selejtezőjében nem panaszkodhattak a sorsolásra: a küzdelmet a walesi The New Saints ellen kezdték, majd a finn KuPS-t és a dán Aarhust is kiejtették. A rájátszásban a Hapoel Beer-Seva jelentette az utolsó akadályt. Az izraeli csapat az első mérkőzésen 2-1-re nyert, a kedd esti visszavágón azonban a Sabah 5-2-re győzött, így 6-4-es összesítéssel bejutott a BL ligaszakaszába.

Pedig a Hapoel már a főtáblán érezhette magát: az odavágón 2-1-re győztes izraeliek a visszavágó 61. percében 2-1-es vezetéshez jutottak, és azzal összesítésben már kétgólos előnybe kerültek. Azonban a nagy fölényben játszó házigazda a 71. percben egyenlített, a rendes játékidő négyperces hosszabbításának utolsó másodperceiben pedig megszerezte a ráadást jelentő találatot. A hosszabbítás tizedik percében aztán a vendégek emberhátrányba kerültek, majd az azeri együttes azonnal gólt szerzett, a 115.-ben pedig lezárta a párharcot.

A Sabah története azért is figyelemre méltó, mert az egyesületet mindössze 2017-ben alapították. A klub első idényét még a másodosztályban töltötte, majd egy évvel később már az élvonalban szerepelhetett. A következő években fokozatosan lépett előre: 2023-ban már ezüstérmes lett, 2025-ben pedig megszerezte története első komoly trófeáját az Azeri Kupa megnyerésével. Európában is fokozatosan lépdelt előre a klub: 2023-ban debütált a Konferencia-ligában, és rögtön a harmadik selejtezőkörig jutott, majd egy évvel később ugyanebben a sorozatban ismét eddig menetelt.

A nagy áttörés azonban 2026-ban következett. A Sabah újra megnyerte a hazai kupát ás először lett azeri bajnok. Azt a Qarabagot előzte meg, amely az elmúlt évtizedben szinte egyeduralkodó volt az országban. A nagy rivális a 2014/15-ös idénytől 2024/25-ig tízszer nyerte meg a bajnokságot, közben 2020/21-ben a Neftçi tudott diadalmaskodni. A Sabah első bajnoki címe így nem egyszerűen egy újabb trófea volt, hanem az ország futballjának erőviszonyait is jelezte.

A gyors felemelkedés mögött komoly üzleti háttér áll. A klub tulajdonosa és egyik meghatározó vezetője Yaqub Hüseynov, a Bridge Group of Companies alapítója. A cégcsoport többek között építőiparral, ingatlanfejlesztéssel és különböző üzleti szolgáltatásokkal foglalkozik. A Sabah már a kezdetektől a vállalatcsoport támogatására támaszkodott, vagyis nem egy évtizedek óta működő, nagy szurkolótáborral rendelkező klubot próbáltak újjáépíteni, hanem gyakorlatilag a nulláról hoztak létre egy új futballprojektet.

A Sabah ugyanakkor európai szinten még ezzel együtt is kis klubnak számít. A Transfermarkt jelenlegi becslése szerint a keret értéke mintegy 17 millió euró, ami nagyjából a fele a Ferencvárosénak. A magyar bajnok ETO FC kereténél viszont körülbelül 4,5 millió euróval magasabb ez az összeg. A különbség még látványosabb a BL-mezőnyben: a 36 csapatos ligaszakasz jelenlegi 30 résztvevője közül a Sabah keretértéke a legalacsonyabb. Szerda este még hat „kis csapat” csatlakozik az elitmezőnyhöz, a 12 aspiráns közül a szlovén Celje keretértéke (13 millió euró) alacsonyabb az azerieknél.

A Sabah keretének jelentős részét külföldi játékosok alkotják, vagyis a klub rövid idő alatt a nemzetközi játékospiacról próbált olyan csapatot összeállítani, amely képes felvenni a versenyt az ország legjobbjaival, majd Európában is helytállni. A gyors fejlődés eredménye pedig most már nem csak egy újabb azeri bajnoki cím: a Sabah kilenc évvel az alapítása után a Bajnokok Ligája ligaszakaszában szerepelhet.

Ebben pedig már a korábban Magyarországon edzősködő Valdas Dambrauskasnak is komoly szerepe van. A litván szakember 2025 februárjában érkezett Miskolcra, ahol 12 bajnokin mindössze három győzelem jutott neki. Júniusban távozott a DVTK-tól – amely jelenleg az NB II 12. helyén áll –, majd szinte azonnal Azerbajdzsánba szerződött. Diósgyőrben rövid idő alatt nem tudott maradandót alkotni, a Sabahnál viszont első idényében rögtön bajnoki címet nyert, néhány hónappal később pedig a klub történetének legnagyobb sikerét érte el.

A Sabah számára ezzel új fejezet kezdődik. A klub történetében először találkozhat Európa legnagyobb csapataival. A kilenc éve még nem létező azeri egyesület így néhány év alatt eljutott oda, ahová sok, évtizedek óta működő klubnak sem sikerül.

Csodát tett az osztrák LASK is

Az osztrák LASK négygólos hátrányból fordított a Celtic ellen, így története során először feljutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. A skót együttes jelentős költekezésre készült a párharc megnyerése esetén, így azonban szerényebbek lesznek a klub anyagi lehetőségei. Mindez már csak azért is érdekes, mert hosszú hetek óta rebesgetik, a Blackburnben futballozó Tóth Balázs az egyik kiszemelt a kapus posztra, ugyanakkor a négymillió font körüli vételárat a Celtic eddig vonakodott kifizetni.