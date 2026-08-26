US Open: Piros nyert, Gálfi vesztett a selejtező első körében

tenisz;Fucsovics Márton;Gálfi Dalma;Udvardy Panna;Piros Zsombor;Marozsán Fábián;Bondár Anna;

2026-08-26 11:04:00 CEST

Piros Zsombor sikerrel vette az első akadályt az amerikai nyílt teniszbajnokság selejtezőjében, Gálfi Dalma azonban egyből búcsúzott.

Piros Zsombor magabiztos győzelemmel bejutott a selejtező második fordulójába az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A tavaly New Yorkban eddig egyetlen Grand Slam-főtábláját kiharcoló Piros kedden Max Alcala Gurrival találkozott. A világranglistán 118. magyar játékos 12. kiemeltként egyértelmű favorit volt a 177. helyen álló spanyol ellen, aki nem hogy GS-, hanem ATP-főtáblán sem szerepelt soha. Első találkozójukon a 26 éves Piros hozta a papírformát, és csak két gémet vesztett a nyitószettben, a folytatásban pedig gyorsan 4:0-ra elhúzott, innen pedig már nem volt visszaút a 23 éves ellenfél számára. A 6:2, 6:1-re végződő találkozó mindössze 66 percig tartott. A második körben az észt Daniil Glinka (156.) következik.

Gálfi Dalma viszont a selejtező első fordulójában kiesett. A világranglistán 157. játékos Aljakszandra Szasznoviccsal csapott össze a nyitókörben, a fehérorosz rivális pedig 7:6 (7-5), 6:3-ra győzött.

Monterreyben Udvardy maradt talpon

Udvardy Panna bejutott a nyolcaddöntőbe, Bondár Anna viszont kiesett a nyitókörben az 1,2 millió dollár (372,4 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tornán Monterreyben. Udvardyra a nyolcaddöntőben a második helyen kiemelt belga Elise Mertens (24.) vár, akitől kikapott a korábbi két mérkőzésükön.

Marozsán győzött Winston-Salemben

A 15. kiemelt Marozsán Fábián kétszettes győzelemmel (6:3, 6:4) bejutott a nyolcaddöntőbe a 818 ezer dollár (253,8 millió forint) összdíjazású winston-salemi keménypályás tornán. A világranglistán 63. játékos az első fordulóban erőnyerő volt, a 32 között pedig a szerb Miomir Kecmanovicot búcsúztatta. A legjobb magyarra az első kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet nagy meglepetésre búcsúztató, szabadkártyás amerikai Martin Damm (92.) vár. Fucsovics Márton címvédőként indult volna a versenyen, de vállsérülés miatt visszalépett, ezzel kiesett a top 100-ból.