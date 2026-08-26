Radnai Márk az augusztus 20-i ünnepségekről: A kormányalakítás után állami rendezvények megrendezésével nem foglalkoztam

Szeretném tisztázni a személyemet érintő állításokat – kezdte Radnai Márk a Facebook-oldalán olvasható szerda délutáni bejegyzését, amelyben Hadházy Ákos posztjára reagált. Abban a volt országgyűlési képviselő azt írta, hogy Radnai Márk pontosan tudta, hogyan szervezik meg az augusztus 20-i rendezvénysorozatot, ugyanis gyakorlatilag az összes levél címzettje volt, amely a tűzijáték közbeszerzésének előkészítéséről szólt. Hadházy szerint a későbbi nyertes három héttel a másik két cég előtt tudta, hogy ajánlattételre hívják, és a Tisza alelnökére hivatkozva három héttel korábban kezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozások.
„2024-től 2026. május 9-ig tartozott hozzám a TISZA Párt rendezvényeinek szervezése és több operatív terület. A kormányalakítás után állami rendezvények megrendezésével nem foglalkoztam. Az augusztus 20-i állami ünnep előkészítésekor, a korábbi rendezvényszervezői tapasztalatomra támaszkodva pusztán a kreatív koncepció kialakításában segítettem. A közbeszerzésben és a rendezvény megszervezésében azonban semmilyen módon nem vettem részt” – szögezte le Radnai Márk.Hadházy Ákos: Radnai Márk pontosan tudta, hogyan szervezik meg az augusztus 20-i rendezvénysorozatot
A kormánypárti politikus, országgyűlési képviselő, egyben a működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos a szóban forgó e-mailekről azt írta, hogy a nyilvánosságra hozott levelezések egy részén másolatban szerepel az e-mail-címe. – A hivatkozott leveleket nem olvastam, azokra nem válaszoltam, tartalmukról a sajtóból értesültem. Az állami rendezvényszervezésben nincs sem feladatom, sem hatásköröm – tette hozzá Radnai Márk.Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-i rendezvényszervezés visszaélésgyanús körülményei miatt
Lapunk arról is beszámolt, hogy az augusztus 20-i rendezvényszervezés visszaélésgyanús körülményei miatt a Mi Hazánk feljelentést tett, a parlamenti Fidesz-frakció még korábban jelezte, hogy a Közbeszerzési Hatósághoz fordul, mert szerintük minden úgy zajlott, ahogy a NER idejében. Hadházy Ákos is azt ígérte, hogy ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, feljelentést tesz.A Mi Hazánk feljelentést tesz az augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódó közbeszerzés miattA Közbeszerzési Hatósághoz fordul a Fidesz-frakció, mert az augusztus 20-i rendezvényszervezés ugyanúgy zajlott a Tisza alatt, mint a NER idejében