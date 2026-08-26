Fidesz;feljelentés;közbeszerzés;augusztus 20.;rendezvénysorozat;Hadházy Ákos;Közbeszerzési Hatóság;Radnai Márk;Mi Hazánk Mozgalom;Tisza Párt;

2026-08-26 15:25:00 CEST

Radnai Márk az augusztus 20-i ünnepségekről: A kormányalakítás után állami rendezvények megrendezésével nem foglalkoztam

A Tisza Párt alelnöke azt állítja, hogy nem látta, nem olvasta azokat az e-maileket, amelyek arra utalnak, hogy előre lejátszhatták, ki szervezi meg az augusztus 20-i állami ünnepségsorozatot. A visszás közbeszerzésről Hadházy Ákos írt, a Mi Hazánk feljelentést tett, a Fidesz pedig a Közbeszerzési Hatósághoz fordult.