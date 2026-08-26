Pócs János szerint nagyjából 28 ezer párttag töltötte ki a Fidesz belső kérdőívét

Fidesz;kérdőív;Pócs János;

2026-08-26 13:45:00 CEST

A képviselő azt mondta, Orbán Viktor a szabadsága alatt maga állította össze a kérdéseket, a válaszokat pedig felhasználnák az őszi parlamenti ülésszak politikai stratégiájának kialakításához.

Már megkezdődött a Fidesz múlt héten kiküldött belső kérdőívére érkezett válaszok feldolgozása – mondta a Telexnek a párt országgyűlési képviselője.

Pócs János állítása szerint nagyjából 28 ezer párttag vett részt a felmérésben, ami a korábbi belső felmérésekhez képest a legmagasabb részvétel. A 28 ezres adatot ugyanakkor a Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan nem erősítette meg.

Pócs János arról is beszélt, hogy Orbán Viktor a szabadsága alatt maga fogalmazta meg a kérdőív tartalmát. A kérdések az ország helyzetére és a pártvezetésre is kitértek. A képviselő úgy véli, a pártelnök sok munkát fordított a részletes felmérés összeállítására, az eredmények pedig segíthetnek az őszi parlamenti ülésszakra szóló politikai stratégia kialakításában. Pócs János azt mondta, Orbán Viktor nem egy személyben szokta eldönteni, milyen irányt kövessenek. A kérdőívet azért indította el a nyaralása alatt, hogy szeptemberben már megkezdhessék a munkát.

A szeptemberi felkészülés másik eleme Pócs János közlése alapján Lázár János munkája volt. A képviselő megerősítette, hogy Lázár János azt a feladatot kapta, mérje fel a Fidesz országos állapotát. Orbán Viktor megbízásából végigjárta a párt alapszervezeteit az országban, hogy további véleményeket és tapasztalatokat gyűjtsön. Lázár János augusztus 20-án jelentette be, hogy lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, döntését részben a párt megújításával indokolta.

Havasi Bertalan azt közölte a Telexszel, hogy a kérdőív belső használatra készült, és a pártvezetés fog dolgozni belőle. Úgy fogalmazott, ezért az anyag „a közvélemény számára érdektelen”. Sem ezt a felmérést, sem a Fidesz más belső dokumentumait nem tervezik nyilvánosságra hozni. A kommunikációs igazgató arra is kitért, hogy a következő időszak politikai irányvonalát a párt már közzétette: az Ellenállási nyilatkozatot júliusban közösen fogadta el az elnökség és a frakció.