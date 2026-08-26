Hadházy Ákos: Radnai Márk pontosan tudta, hogyan szervezik meg az augusztus 20-i rendezvénysorozatot

ünnepség;augusztus 20.;Hadházy Ákos;Radnai Márk;

2026-08-26 09:45:00 CEST

A volt országgyűlési képviselő szerint a későbbi nyertes három héttel a másik két cég előtt tudta, hogy ajánlattételre hívják, és a Tisza alelnökére hivatkozva három héttel korábban kezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás.

Radnai Márk gyakorlatilag az összes levél címzettje volt, ezért tudott a tűzijáték közbeszerzésének előkészítéséről – közölte egy szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Hadházy Ákos.

A korábbi országgyűlési képviselő jelezte, hozzá is eljutott a teljes levelezés, ebből közzé is tett néhány levelet az oldalán. Azt írta, nem az jelenti a problémát, hogy az időhiány miatt nem nyílt közbeszerzést folytattak le, hanem az, hogy a meghívásos eljárást a versenyt korlátozó módon, törvénytelenül manipulálták. Állítása szerint a későbbi nyertes vállalkozás már három héttel a közbeszerzés kiírása előtt tudott arról, hogy ajánlattételre hívják, így három héttel korábban tudott erről, mint a másik két cég. Mint írta, a későbbi nyertes Radnai Márkra hivatkozva három héttel korábban elkezdhetett készülni, mint a később alibiből meghívott vállalkozás. A másik két cég végül nem adott be ajánlatot.

A későbbi nyertes vállalkozás azonnal felvette a kapcsolatot Balásy Gyula cégével. Hadházy Ákos azt írta, hogy a vállalkozás részletes információkat kapott a korábbi előkészületekről és az árakról, ami teljes versenyelőnyt jelentett számára, később pedig 14 embert kölcsönzött a szervezéshez Balásy Gyula cégétől. A volt országgyűlési képviselő Zelcsényi Miklóst nevezte a manipuláció fő szervezőjének, aki korábban a triatlonszövetséget érintő ügyben gyanúsított lett, később pedig a Tisza rendezvényeit szervezte.

A korábbi országgyűlési képviselő a kormányzati reakciókat sem tartja megfelelőnek. Úgy vélte, az, hogy az esemény az eddigieknél olcsóbb és szép volt, önmagában nem válasz arra, manipulálták-e a közbeszerzést. Azt is közölte, kapott információt esetleges milliárdos túlárazásról, de ennek valóságtartalmát szerinte csak komoly, független vizsgálat állapíthatná meg.

Hadházy Ákos megjegyezte: arra sem érkezett válasz, miért kezdhettek a tiszás vállalkozók három héttel korábban készülni a közbeszerzésre, mint a másik két cég. Úgy vélte, az időhiány mellett is megkereshettek volna egyszerre legalább három céget, és azok is megkaphatták volna azokat a bennfentes információkat, amelyeket a későbbi nyertes jó előre megtudott. Bejegyzése végén jelezte: ha a kormány továbbra sem foglalkozik az üggyel, feljelentést tesz.