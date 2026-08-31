Tantárgy a rabság ellen

internet;iskola;

2026-08-31 06:00:00 CEST

Elkerülhetetlennek tűnik, hogy hazánkban is korlátozzák a kiskorúak internet-használatát, amiképp már tucatnyi országban megtették. Nemrégiben két média-szakemberrel beszéltünk a várható szigorítás okáról, és arról is, hogy a tervezett lépés csak akkor hozhat eredményt, ha a fiatalokat - a tiltással párhuzamosan - az iskolában megtanítják a világháló helyes használatára.

Vagyis arra, hogy tudjanak védekezni a netes portálok és platformok hamis információi és leuralási szándéka ellen. Hogy ne hagyják magukat átverni, lenyúlni, lássanak át a hazugságokon, ne dőljenek be csalóknak, konteóknak, hamisságokat hirdető machinátoroknak, és ne váljanak netfüggő leigázottá, rabbá, ledarált, céltalan véglénnyé.

A közlekedés veszélyes üzem, ezért apró gyermekeinket nem engedjük ki egyedül az utcára - de azért az eszünkbe sem jut, hogy felnőtt korukig fogjuk a kezüket. Inkább megtanítjuk őket a KRESZ-re, és fokozatosan tágítjuk a mozgási szabadságukat, merthogy közlekedni szükséges. Internetezni is az: és bár csapdába csaló információk végtelen mennyisége leselkedik ott ránk, de a világhálón elérhető az emberiség teljes tudása is, és aki lemond a net használatáról, az némiképp a jövőjéről mond le.

Az általuk kérdezett szakemberek úgy vélik - és erre hajlik az oktatási tárca is -, hogy nem külön óra lenne a médiaoktatás, hanem beépülne valamennyi tantárgy anyagába.

Érthető, hisz nincs olyan szakterület, ahol ne tevékenykednének hamis próféták. A valótlan történelmi “tanítások” ellen a történelemtanárnak van rutinja forrást keresni, a kuruzslók receptjei ellen a biológia szakos kollégának jók az esélyei, a testképzavarba sodró influenszer elutasításához a testnevelő tanár és az iskolapszichológus nyújthat segítséget.

Lesz, aki úgy véli, hogy a hagyományos tananyag rovására terjeszkedik majd a médiaismeret. Aggódni azonban emiatt felesleges, a tananyagnak az életet kell követnie: egészen mást tanítottak az ó-, a közép- és az újkor iskolájában is. Ma egy fiatal a netről szerzi ismeretei legjelentősebb hányadát, és ha egy diák a számítógépnél ülve nem eléggé okos, akkor az életben sem lesz az.

A médiahasználatra oktatott diákok mindegyike természetesen nem lesz védett a neten terjedő ostobaságok ellen, mert hát a magyart, a matekot, a fizikát sem tanulja meg minden fiatal, ezért az internet átgondolt használatában sem lesz mindenki király. De védettebbek lesznek felmenőiknél, akiknek milliós táborát tudta az előző kormány köz- és a közösségi médiája megvezetni például azzal, hogy az ellenzék győzelme esetén az ukrán frontra vezényelnek minket, és onnan csak koporsóban térünk majd vissza.