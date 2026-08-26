Karakteres Ferencvárosról beszélt a csapat edzője a Trabzonspor elleni El-visszavágó előtt

Ferencváros;labdarúgás;UEFA Európa Liga;Trabzonspor;

2026-08-26 20:08:00 CEST

Borbély Balázs vezetőedző szerint karakteres játékra lesz szüksége a Ferencvárosnak a Trabzonspor elleni Európa-liga-selejtező csütörtöki visszavágóján.

A szakember szerint egy ilyen kaliberű ellenféllel szemben nem elég a taktika, egyénileg és csapatszinten is szükség lesz a legjobb teljesítményre. Úgy vélte, az egygólos előny megőrzésére nem szabad berendezkedniük, mert ugyan Isztambulban kecsegtető eredménnyel zárta a vizitet az FTC, miután 1-0-ra győzött, de ez messze nem megnyugtató fór.

Borbély más mérkőzésre számít, mint amilyen a múlt heti első felvonás volt, mert szerinte minden találkozónak megvan a maga története. A Trabzonspor hét végi, Basaksehir elleni bajnokiját is kielemezte, és azt gyanítja, a Liverpoolból frissen igazolt Mohamed Szalah ezúttal más pozícióban fog játszani, mint az első mérkőzésen.

A vezetőedző elsősorban a törökországi párharc második félidejében látott futballt szeretné viszontlátni, de hozzátette, hogy még annál is jobban kell teljesíteniük. Ugyanakkor úgy vélte, hogy az egygólos hátrány ellenére sem várható, hogy a török csapat teljesen kinyíljon.

„Kell a karakter egyénileg és csapatban is, ezért ilyen játékosokat és együttest akarok a pályán látni”

– idézte a távirati iroda Borbélyt, aki elárulta, hogy a felkészülés kezdete óta gyakorolják a tizenegyeseket, de persze jobban örülne, ha nem lenne szükség a büntetőpárbajra.

A vezetőedző szerint a selejtezősorozat eddigi ellenfelei közül – a Vojvodina, a Twente és a Górnik után – a Trabzonspor képviseli a legmagasabb szintet. Játékfelfogásban és minőségben a holland együttes állt legközelebb hozzájuk, de a török riválist még erősebbnek tartja.

A Ferencváros tehát 1-0-s előnnyel várja a csütörtöki visszavágót az Üllői úton (tv: M4 Sport, 20:30). A párharc továbbjutója az Európa-liga alapszakaszában, a vesztes a Konferencia-liga főtábláján folytatja.