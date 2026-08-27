Már két magyart keresnek, 157-re nőtt a nepáli villámárvíz halálos áldozatainak a száma

Külügyminisztérium;halálos áldozatok;Nepál;magyar állampolgár;villámárvíz;

2026-08-27 06:16:00 CEST

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.

Nepálban, az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése szerint - közölte szerda este a külügyi tárca.

A hatóságok információi szerint

93 helyi lakos, köztük 26 rendőr is eltűnt. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben.

Azt írják, a New Delhiben található nagykövetségünk Magyarország nepáli tiszteletbeli konzulján keresztül felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak. Az eddigi információink szerint a tragédiában 2 fő magyar állampolgár is biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé.

Sajnos nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.

- emelték ki.

A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat - zárul a tájékoztatás.