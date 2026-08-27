Már két magyart keresnek, 157-re nőtt a nepáli villámárvíz halálos áldozatainak a száma

Nepálban, az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradások után legalább 384 turista, köztük 291 külföldi állampolgár eltűnését jelentették a nepáli turisztikai hivatal közlése szerint - közölte szerda este a külügyi tárca.
A hatóságok információi szerint
93 helyi lakos, köztük 26 rendőr is eltűnt. Legutóbbi megerősített hírek szerint legalább 157 ember vesztette életét az árvízben.
Azt írják, a New Delhiben található nagykövetségünk Magyarország nepáli tiszteletbeli konzulján keresztül felvette a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. A mentési munkálatok jelenleg is nagy erőkkel folynak. Az eddigi információink szerint a tragédiában 2 fő magyar állampolgár is biztosan érintett, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé.
Sajnos nem zárható ki, hogy további magyar állampolgárok is lehetnek az eltűntek között.
- emelték ki.
A nagykövetség, illetve a tiszteletbeli konzul folyamatosan készenlétben áll és várja az állampolgári megkereséseket, illetve kapcsolatot tart a helyi hatóságok felé. A Külügyminisztérium konzuli információs központja szintén folyamatosan fogadja a hívásokat - zárul a tájékoztatás.Több száz turista mellett egy magyar zarándok is eltűnt a nepáli villámáradásban