A NAIH kimondta, hogy a hivataloknak a jogszabályi hiányosságok ellenére is közzé kell tenniük a helyi politikusok vagyoni adatait

vagyonnyilatkozat;állásfoglalás;Péterfalvi Attila;NAIH;

2026-08-28 05:45:00 CEST

A törvényi hiányosságok nem mentesítik a hivatalokat a vagyonnyilatkozatok közzétételi kötelezettsége alól – vette észre a Népszava a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalását, amelyben a helyi önkormányzatok adatvédelmi megkereséseire reagált.

A Péterfalvi Attila elnök által jegyzett állásfoglalás megállapította, hogy a jogalkotó az európai uniós elvárások miatt módosított szabályozás előkészítésekor több ponton figyelmen kívül hagyta az adatvédelmi arányosság elvét.

A hatóság különösen a külsős bizottsági tagok és a nemzetiségi képviselők esetében tartja indokolatlannak a vagyoni adatok nyilvánosságra hozatalát, valamint rámutatott arra is, hogy a hozzátartozói adatok védelmét a jogalkotó nem megfelelően szabályozta.

Az állásfoglalás rögzíti: a hatóságnak nincs joga felülbírálni a hatályos jogszabályokat, és az önkormányzatok sem dönthetnek úgy adatkezelőként, hogy megtagadják a közzétételt.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (Mötv.) jelenleg érvényes rendelkezései alapján a polgármesterek, alpolgármesterek és önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozata közérdekből nyilvános adat, így azokat az önkormányzati honlapokon korlátozás nélkül elérhetővé kell tenni.

A tájékoztató értelmében a hozzátartozók személyes adatait, valamint a technikai jellegű azonosítókat (banki számlaszámokat, pontos ingatlan-helyrajzi számokat) a közzététel előtt kötelezően ki kell takarni a dokumentumokból. Emellett a NAIH előírta, hogy a vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséhez használt bizalmas adatokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül törölni kell a hivatali rendszerekből.

Az állásfoglalás kitért az Integritás Hatóság szerepére is: amennyiben a hatóság valótlan adatközlést vagy elmaradt nyilatkozattételt állapít meg, a helyi ellenőrző bizottságnak hivatalból le kell folytatnia a vagyonnyilatkozati eljárást. A NAIH végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy a nyilvános vagyoni adatok kizárólag a közügyek átláthatóságának ellenőrzésére használhatók fel, azok kereskedelmi célú terjesztése jogellenes adatkezelésnek minősül.