Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati rendszert

Karácsony Gergely;vagyonbevallás;

2026-06-16 14:22:00 CEST

Több javaslatot is tett a döntéshozóknak.

További pontosításokat javasol a vagyonnyilatkozati rendszer szigorításához Budapest főpolgármestere.

Karácsony Gergely egy keddi Facebook-posztban azt írta: levélben fordult Görög Márta igazságügyi miniszterhez, valamint Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez, Melléthei-Barna Mártonhoz.

A városvezető szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének átláthatóbbá tétele, mert az érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést. Úgy fogalmazott, „röhejes”, hogy jelenleg sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre. Megjegyezte, a kormány javaslata érdemben szigorítja mindkét kört, de véleménye szerint nem eléggé. Ezért azt kezdeményezi, hogy - minden településen - az önkormányzatokban működő külső bizottsági tagokra is kötelezően ugyanaz a vagyonnyilatkozati rendszer vonatkozzon, mint a képviselőkre.

A főpolgármester azzal indokolta a javaslatot, hogy az önkormányzati döntéshozatalban nemcsak választott képviselők, hanem külső bizottsági tagok is részt vesznek, nagyobb településeken akár sokmilliárdos ügyekben. Budapesten ezért már rájuk is a képviselőkével azonos rendszert vezették be.

Karácsony Gergely azt is szeretné, ha az önkormányzatok a képviselői megbízatás lejárta után három évnél hosszabb ideig is megőrizhetnék a vagyonnyilatkozatokat. Kitért arra is, hogy a fővárosban jelenleg is így járnak el. Posztját azzal zárta, hogy a szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer közös érdek - különösen a tisztességes politikusoké.