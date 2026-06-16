Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati rendszert

További pontosításokat javasol a vagyonnyilatkozati rendszer szigorításához Budapest főpolgármestere.
Karácsony Gergely egy keddi Facebook-posztban azt írta: levélben fordult Görög Márta igazságügyi miniszterhez, valamint Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnökéhez, Melléthei-Barna Mártonhoz.
A városvezető szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének átláthatóbbá tétele, mert az érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést. Úgy fogalmazott, „röhejes”, hogy jelenleg sokkal lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre. Megjegyezte, a kormány javaslata érdemben szigorítja mindkét kört, de véleménye szerint nem eléggé. Ezért azt kezdeményezi, hogy - minden településen - az önkormányzatokban működő külső bizottsági tagokra is kötelezően ugyanaz a vagyonnyilatkozati rendszer vonatkozzon, mint a képviselőkre.Jön a rendkívüli ülés, hogy senki ne ússza meg többé a hamis vagyonnyilatkozatátForsthoffer Ágnes: A hatályos vagyonnyilatkozati rendszer egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta
A főpolgármester azzal indokolta a javaslatot, hogy az önkormányzati döntéshozatalban nemcsak választott képviselők, hanem külső bizottsági tagok is részt vesznek, nagyobb településeken akár sokmilliárdos ügyekben. Budapesten ezért már rájuk is a képviselőkével azonos rendszert vezették be.
Karácsony Gergely azt is szeretné, ha az önkormányzatok a képviselői megbízatás lejárta után három évnél hosszabb ideig is megőrizhetnék a vagyonnyilatkozatokat. Kitért arra is, hogy a fővárosban jelenleg is így járnak el. Posztját azzal zárta, hogy a szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszer közös érdek - különösen a tisztességes politikusoké.Vitézy Dávid bejelentette, hogy új Btk.-tényállásban büntetik a hamis vagyonnyilatkozatokat leadó parlamenti képviselőket