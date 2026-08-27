Tárgyalást tartanak Majka ittas vezetésének ügyében

ittas vezetés;Majka;

2026-08-27 15:05:00 CEST

Egy járulékos kérdésben nem ért egyet a bíróság és az ügyészség.

Tárgyalást kért az ügyészség a Majka néven ismert Majoros Péter zenész-műsorvezető ittas vezetés miatt indult büntetőügyében, miután nem értett egyet a bírósággal a vezetéstől eltiltás egyik részletében - írja a Blikk.

A büntetővégzés alapján a rappernek 1,5 millió forint pénzbüntetés szabtak ki, illetve 10 hónapra eltiltották a közúti járművezetéstől, és közel 70 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.

A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc Levente a lapnak azt mondta, a Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség magát a büntetést megfelelőnek tart. A vita arról szól, hogy a vezetéstől eltiltás időtartamába beszámítható-e az az idő, amely alatt korábban szünetelt Majka vezetési jogosultsága. Az ügyészség álláspontja szerint ezt az időszakot nem lehet beszámítani, a bírói végzés viszont ennek ellenkezőjét rögzítette, ezért kértek tárgyalást.

Az ügy december közepén kezdődött, amikor Majkát éjszaka igazoltatták a rendőrök, és kiderült, hogy ittasan vezetett. A zenész a közösségi oldalán maga is arról írt, hogy egy koccintás után késő este autóval indult haza, majd néhány száz méter megtétele után megállították. A történtek miatt sajnálatát fejezte ki, és azt írta, vállalja a következményeket.

Január 27-én a nyomozók járművezetés ittas állapotban vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki Majkát, az illetékes járási hivatal pedig elrendelte vezetési jogosultságának szünetelését. A nyomozás lezárása után az ügyészség vádat emelt, és azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül szabjon ki pénzbüntetést, valamint határozott időre tiltsa el a járművezetéstől. A bíróság ezt követően hozta meg a most vitatott beszámítási kérdést is tartalmazó büntetővégzést. A zenész-műsorvezető a lap megkeresésére mindösszesen annyit felelt, nem érdekli, hogy meg kell jelennie a bíróságon.