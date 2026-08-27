merénylet;Franciaország;gázolás;autós ámokfutó;

Helyszínelés Caenben augusztus 27-én hajnalban

Emberek közé hajtott egy autó Franciaországban, ketten meghaltak

A pontos körülményeket egyelőre vizsgálják a hatóságok.

Két ember meghalt és kilencen megsérültek, miután egy autós szerdán este Franciaországban emberek közé hajtott Caen városában - írja a Le Monde.

A férfit később elfogták.

A gázolás augusztus 26-án, 22 óra 10 perc körül történt a caeni pályaudvarral szemben lévő buszmegállónál. Joël Garrigue ügyész tájékoztatása szerint a jármű 17 és 36 év közötti emberek egy csoportját ütötte el. Egy harmincas éveiben járó férfi a helyszínen meghalt, egy 28 éves sérült pedig az éjszaka folyamán a caeni egyetemi kórházban vesztette életét. Mintegy tíz férfi megsérült, közülük többen az alsó végtagjaikon szenvedtek töréseket.

A 26 éves, csecsen származású orosz állampolgárságú sofőrt a mintegy húsz kilométerre fekvő Ouistrehamban fogták el. Első vallomásában azt állította, hogy korábban aznap este megtámadták a caeni pályaudvar előtt. Kihallgatásakor arról beszélt, hogy a történtek előtt erőszak érte a pályaudvar előtti téren. Az ügyész közölte, hogy ezt az állítást részletesen ellenőrzik.

A gyanúsított a történtek idején nem volt alkoholos befolyásoltság alatt. Az ügyész tájékoztatása alapján jogszerűen tartózkodott Franciaországban, büntetlen előéletű. 

Az ügyben gyilkosság, gyilkossági kísérlet és fegyverrel elkövetett szándékos erőszak miatt indult nyomozás.

Már 289-re nőtt a halálos áldozatok száma. A nepáli katasztrófavédelem legfrissebb adatai szerint 826 ember tűnt el, köztük több mint 520 turista.