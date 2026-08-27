Emberek közé hajtott egy autó Franciaországban, ketten meghaltak

merénylet;Franciaország;gázolás;autós ámokfutó;

2026-08-27 15:39:00 CEST

A pontos körülményeket egyelőre vizsgálják a hatóságok.

Két ember meghalt és kilencen megsérültek, miután egy autós szerdán este Franciaországban emberek közé hajtott Caen városában - írja a Le Monde.

A férfit később elfogták.

A gázolás augusztus 26-án, 22 óra 10 perc körül történt a caeni pályaudvarral szemben lévő buszmegállónál. Joël Garrigue ügyész tájékoztatása szerint a jármű 17 és 36 év közötti emberek egy csoportját ütötte el. Egy harmincas éveiben járó férfi a helyszínen meghalt, egy 28 éves sérült pedig az éjszaka folyamán a caeni egyetemi kórházban vesztette életét. Mintegy tíz férfi megsérült, közülük többen az alsó végtagjaikon szenvedtek töréseket.

A 26 éves, csecsen származású orosz állampolgárságú sofőrt a mintegy húsz kilométerre fekvő Ouistrehamban fogták el. Első vallomásában azt állította, hogy korábban aznap este megtámadták a caeni pályaudvar előtt. Kihallgatásakor arról beszélt, hogy a történtek előtt erőszak érte a pályaudvar előtti téren. Az ügyész közölte, hogy ezt az állítást részletesen ellenőrzik.

A gyanúsított a történtek idején nem volt alkoholos befolyásoltság alatt. Az ügyész tájékoztatása alapján jogszerűen tartózkodott Franciaországban, büntetlen előéletű.

Az ügyben gyilkosság, gyilkossági kísérlet és fegyverrel elkövetett szándékos erőszak miatt indult nyomozás.