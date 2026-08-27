Takács Péter: Egymást ölték az országok beszállítói a lélegeztetőgépekért a koronavírus-járvány kitörésekor

A hirtelen megnőtt igényekkel indokolta az Orbán-kormány egészségügyi államtitkára csütörtökön, hogy a koronavírus-járvány alatt a magyar kormány eredeti áruknál drágábban vásárolt lélegeztetőgépeket - tudósít a Magyar Távirati Iroda (MTI).
Hangsúlyozta: a Covid-járvány nemzetközi válsághelyzet volt, teljesen megborult a világkereskedelem, totális áruhiány volt és iszonyatos keresleti túlsúly, így azokért a gépekért, amelyek 3 hónappal korábban 10 ezer euróba kerültek, a járvány kitörése után 40-50-60 ezer eurót is fizettek, és szó szerint „egymást ölték az országok beszállítói”.
„Ócska és hazug propagandának” nevezte, hogy „horkolásgátló” gépeket vásárolt a magyar állam, hozzátéve, hogy a negyedik járványhullámban ő maga is non-invazív lélegeztetésre szorult, és egy ilyen „horkolásgátló” mentette meg az életét.
Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Orbán Anita kedden azt közölte, hogy a Külügyminisztérium nevében feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen.Orbán Anita feljelentést tett a Szijjártó Péter alatt, a Covid-járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzések miatt