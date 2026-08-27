Takács Péter: Egymást ölték az országok beszállítói a lélegeztetőgépekért a koronavírus-járvány kitörésekor

feljelentés;lélegeztetőgép;Takács Péter;Orbán Anita;

2026-08-27 16:44:00 CEST

Olcsó és hazug propagandának tartja, hogy az állam valójában horkolásgátló gépeket szerzett be.

A hirtelen megnőtt igényekkel indokolta az Orbán-kormány egészségügyi államtitkára csütörtökön, hogy a koronavírus-járvány alatt a magyar kormány eredeti áruknál drágábban vásárolt lélegeztetőgépeket - tudósít a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Hangsúlyozta: a Covid-járvány nemzetközi válsághelyzet volt, teljesen megborult a világkereskedelem, totális áruhiány volt és iszonyatos keresleti túlsúly, így azokért a gépekért, amelyek 3 hónappal korábban 10 ezer euróba kerültek, a járvány kitörése után 40-50-60 ezer eurót is fizettek, és szó szerint „egymást ölték az országok beszállítói”.

„Ócska és hazug propagandának” nevezte, hogy „horkolásgátló” gépeket vásárolt a magyar állam, hozzátéve, hogy a negyedik járványhullámban ő maga is non-invazív lélegeztetésre szorult, és egy ilyen „horkolásgátló” mentette meg az életét.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Orbán Anita kedden azt közölte, hogy a Külügyminisztérium nevében feljelentést tettek ismeretlen tettesek ellen.