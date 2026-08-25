Orbán Anita feljelentést tett a Szijjártó Péter alatt, a Covid-járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzések miatt

Megtettem a Külügyiminisztériumban zajló átvilágítási munka eredményeképpen született első feljelentést – jelentette be kedd reggel Facebook-videójában Orbán Anita külügyminiszter az Orbán-kormány idején, a Covid-járvány időszakában történt botrányos lélegeztetőgép-beszerzés ügyében tett lépést.
A Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban (Külgazdasági és Külügyminisztérium néven) 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben folytattak közbeszerzés alól kivételként kezelt közbeszerzéseket – ismertette a jelenlegi tárcavezető.Orbán Anita közölte, kik lesznek az új nagykövetek Párizsban, Varsóban és Pekingben
Az így beszerzett eszközök, elsősorban lélegeztetőgépek sorsát és a szerződések körüli aggályokat a hírekből sokan ismerhetik. A minisztériumban átvizsgált több tízezer dokumentumban talált információk a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúját, és a minisztérium előző felsővezetésének a felelősségét vetik fel – hangsúlyozta Orbán Anita.Több mint 2,3 milliárd forintba került eddig a Covid idején 300 milliárdért vásárolt lélegeztetőgépek raktározása
A vizsgálat megkezdésekor a minisztériumban a beszerzésekről született dokumentáció hiányosan állt rendelkezésre. Azonban a vizsgálat tárgyát képezték a törölni elmulasztott, informatikai eszközökkel visszaállított állományok is, amelyekből teljesebb képet kaphattunk a történtekről. A feljelentésben indítványoztam azokat a vizsgálatokat, amelyek álláspontom szerint szükségesek ahhoz, hogy a felelősségre vonás megtörténhessen – hangsúlyozta a Tisza-kormány külügyminisztere.Továbbra is helyes döntésnek tartja a Fidesz a 300 milliárdos lélegeztetőgép-beszerzéstFelülvizsgálják a lélegeztetőgépek beszerzésével kapcsolatos szerződéseketMenczer Tamás neve is feltűnik a méregdrágán vett kínai lélegeztetőgépek ügyében