Orbán-kormány;Külügyminisztérium;Szijjártó Péter;lélegeztetőgép;büntetőfeljelentés;COVID-19;Orbán Anita;

2026-08-25 09:54:00 CEST

Orbán Anita feljelentést tett a Szijjártó Péter alatt, a Covid-járvány idején történt lélegeztetőgép-beszerzések miatt

Kiderült, hiába próbálták meg eltüntetni a nyomokat, a digitális dokumentumok egy részét vissza tudták állítani. Ezek alapján a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és más bűncselekmények gyanúja vetődött fel.