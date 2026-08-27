Ficzere Andreát menedzser társai az egyik legimpulzívabb vezetőként emlegetik, az Uzsoki Utcai Kórház éléről most indoklás nélkül mozdították el

egészségügy;menesztés;Uzsoki Utcai Kórház;Országos Kórházi Főigazgatóság;

2026-08-27 16:07:00 CEST

A menesztett kórházigazgató motorja és kritikusa is volt a rendszernek.

Újabb kórházigazgatót menesztett indoklás nélkül a kormányzat. Ezúttal Ficzere Andreát, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját mentette fel Tótth Árpád, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Az intézményt a főigazgatói poszt megpályáztatásáig Nagy András Csaba, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat jelenlegi főigazgatója vezeti.

Ficzere Andrea egyszerre volt meghatározó alakítója és kritikusa is az egészségügyi intézményrendszernek. 2012-ben az egyik legbefolyásosabb fővárosi igazgatót, Golub Ivánt váltotta az Uzsoki élén egy vidéki intézmény éléről érkező ismeretlen nő. Neurológusból és reumatológusból lett előbb kórházigazgató, majd az egészségpolitikai egyik legismertebb szakmai vélemény formálója. Az Uzsokit tizennégy évig vezette.

Ezalatt számos innovatív, kórházi környezetben szokatlan fejlesztésnek volt a „motorja”, menedzser társai az egyik legimpulzívabb vezetőként emlegetik, ám főigazgatói pályáját a térítéses betegellátás és a családi-szakmai kapcsolatok miatt kirobbant viták is kísérték.

Orvoscsaládban nőtt fel: nagyapja körzeti orvos, édesanyja belgyógyász, édesapja radiológus, nagybátyja labororvos volt. Bár Debrecenben született, Egerben töltötte a gyermekkorát. A Debreceni Orvostudományi Egyetemen 1992-ben szerzett diplomát, neurológus és reumatológus szakvizsgája is van. Oktatott egyetemen, vezetett kórházi osztályt és gazdasági társaságot is. A Webbetegnek 2024-ben adott interjújában arról beszélt, beosztottként sokszor nehéznek találta, hogy érdemi változásokat kezdeményezzen, ezért vállalt vezetői feladatokat. Az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatói posztját 2012-ben úgy pályázta meg, hogy korábban nem irányított kórházat.

A Magyar Kórházszövetségben 2013-tól tölt be elnökségi tisztséget. 2016 és 2019 között elnökhelyettes, 2019 és 2022 között – vagyis a koronavírus-járvány legsúlyosabb időszakában – a szervezet elnöke volt, 2022-től ismét elnökhelyettes. A Fogjunk Össze az Egészségügyért Alapítványt 2020-ban hozta létre.

Ficzere Andrea több interjújában is arról beszélt, hogy az Uzsokiba való belépése „igazi megérkezés élmény” volt. Hisz abban, hogy a problémákra nem visszalépéssel vagy egyhelyben maradással, hanem a helyzet újragondolásával és a szükséges változtatásokkal kell válaszolni.

Vezetése alatt állítottak üzembe MR készüléket üzembe a kórházban, katéteres labor és helikopter-leszálló létesült, saját telefonos alkalmazást fejlesztettek, valamint bővült az intézmény onkológiai, ortopédiai és traumatológiai ellátása. A közfinanszírozott a csípő- és térdprotézis-beavatkozásokból az Uzsoki végzi szinte a legtöbbet, így az egyik legnagyobb hazai központjává vált ennek az ellátásnak.

Ficzere Andrea nevéhez kötődő fejlesztések egy másik csoportja nem közvetlenül a betegellátás technikai feltételeit, hanem a dolgozók megtartását szolgálta. Az intézményben 2016-ban gyermekmegőrzőt nyitottak a munkatársak és a betegek gyermekei számára. Az Index 2025 márciusi riportja szerint a program olyan népszerűvé vált, hogy más kórházak is érdeklődni kezdtek a működtetése iránt.

A gyermekmegőrzőt tornaterem, szauna, valamint a dolgozókkal foglalkozó személyi edző és gyógymasszőr alkalmazása is követte. A 2025 januárjában elindított UzsokiFitt program szakorvosi konzultációt, állapotfelmérést, dietetikusi, pszichológusi segítséget is kínál a munkatársaknak. Ficzere Andrea ezeket nem egyszerű kényelmi juttatásként, hanem a túlterheltség és a kiégés megelőzésének eszközeként kezelte.

„Az ugyanis már csak a jéghegy csúcsa, amikor valaki a műszak végén zokogva összeesik a folyosón” – indokolta az intézmény jólléti programjait az Indexnek 2023 januárjában.

A szakember utánpótlásra is saját programokat (Hivatásunk Éjszakája, Kövess engem!) indított a kórház. Az úgynevezett Árnyéknap a pályaválasztás előtt álló fiataloknak mutatja be a kórházi munkát, a Vidra Doktor Rendel program pedig már az óvodásokat megszólítja.

Gyakran és különösen határozottan beszélt az ápolók szerepéről: „Nincs kórház és betegellátás orvos nélkül, de gyógyulás biztosan nincs szakdolgozó nélkül” – mondta az Indexnek 2025 márciusában. Ugyanebben az interjúban arra figyelmeztetett, hogy a szakdolgozói bérek lemaradása tovább növelheti az egészségügy egyes munkaköri csoportjai közötti különbséget. „Nyílik az olló, és nagyon aggódom, hogy a szakdolgozók jelentős része pályaelhagyóvá válik, márpedig nélkülük nincs egészségügy” – fogalmazott akkor.

Nyíltan beszélt az eladósodásról is. „Ha csak kevés kórház lenne eladósodva, akkor annak a kevésnek megnézném közelebbről a működését, de nem ez a helyzet. A kórházak többsége brutális adóssággal küzd, ez rendszerhibára utal” – mondta a HVG360-nak 2026 áprilisában. Érvelése szerint a kórházi költségvetések 80–90 százalékát, egyes intézményekben csaknem egészét a bérek viszik el, miközben a beszerzések jelentős részét központosították, ezért a menedzsmentnek korlátozott a ráhatása az intézmény pénzügyi helyzetére.

Főigazgatói regnálása alatt kreatívan küzdött a bevételi forrásokért: az egészségügyben amúgy sem volt ritka az „amit a jogszabályok nem tiltanak, azt szabad” elve.

2013-ban elindította az Uzsoki térítéses – korábban VIP-nek nevezett – betegellátó részlegét, elsősorban külföldi és fizető betegek fogadására. A kórház érvelése szerint a részleg az egyébként kihasználatlan kapacitások hasznosítása mellett lehetőséget adott arra is, hogy a dolgozók ellenőrzött formában jussanak többletjövedelemhez.

A fizetős ellátás mégis Ficzere Andrea főigazgatói működésének legvitatottabb elemévé vált. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő azt állította, hogy a rendszer alkalmas lehetett a közfinanszírozott várólisták megkerülésére. Ficzere Andrea ezt visszautasította. A HVG360-nak 2026 áprilisában azt mondta, az ügyben belső kórházi, belügyminisztériumi és rendőrségi vizsgálat is zajlott, és állítása szerint egyik sem tárt fel szabálytalanságot. A vizsgálatok eredményét azonban – mint mondta – nem hozhatta nyilvánosságra. Ugyanebben az interjúban úgy fogalmazott: „Boldogan bezárnám a térítéses betegellátó osztályt, ha pluszfinanszírozást kapnánk.” Hozzátette: ehhez arra is szükség lenne, hogy az ott végzett többletmunka bevétele nélkül is meg tudja tartani az intézmény szakembereit. Újabb vita alakult ki 2026 májusában, amikor Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel amiatt, hogy Ficzere Andrea férje, Hangody László és annak fiai az Uzsoki állami ortopédiai ellátásában és a térítéses műtétekben is részt vesznek. Ficzere Andrea válaszában azt közölte: 2021 és 2025 között az intézményben 10 100 közfinanszírozott és 521 térítéses ortopédiai műtétet végeztek, vagyis a fizetős beavatkozások az összes ilyen műtét 4,9 százalékát tették ki. Azt is hangsúlyozta, hogy férje nem vezeti a térítéses osztályt. Mint hozzátette: ha Hangody László és szakmai csapata távozna, jelentősen csökkenne a műtétek száma, és veszélybe kerülne a bonyolult helyreállító beavatkozások elvégzése. Nyilatkozatát a MedicalOnline 2026. május 20-án ismertette.